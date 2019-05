Gli aspiranti dirigenti scolastici, che hanno superato la prova scritta, inizieranno gli orali il giorno 20 maggio. Tuttavia, la commissione numero 37, inizialmente, aveva comunicato gli inizi degli orali il giorno 24 maggio, per poi rinviarli al 28 maggio. A partire da mercoledì 8 maggio è possible prendere visione del proprio elaborato (anche per i candidati che non hanno superato la prova scritta). Gli orali inizieranno con i candidati il cui cognome inizia con la lettera M.

Concorso dirigente scolastico, prova orale

Intanto, i candidati esclusi hanno dato vita al movimento "Trasparenza e merito", al fine di poter aprire un tavolo di confronto con gli organi di Governo, ribadendo, tra le altre cose, che ad oltre un mese dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale, nessun candidato conosce la valutazione della propria prova, ciò insolito dal momento che esse sono state prodotte su un elaboratore elettronico. Così come è stato per la prova scritta, anche per la prova orale per poter essere considerata superata occorrerà raggiungere un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100.

La maggior parte del punteggio ovvero 86 punti è dato da un ottimo colloquio sulle materie d’esame. Il punteggio complessivo della prova orale è dato anche dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera (punteggio massimo attribuibile pari a 12 punti) e accertamento della conoscenza dell’informatica (punteggio massimo attribuibile pari a 6 punti).

Dettagli prova orale concorso dirigenti scolastici

Durante la prova orale la commissione esaminatrice verificherà la preparazione professionale del candidato nelle materie di esame.

Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di riuscire a risolvere un caso concreto circa la funzione del dirigente scolastico. Durante la prova orale la commissione esaminatrice dovrà anche verificare il grado di conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione utilizzati nelle principali istituzioni scolastiche. Infine, occorrerà accertare anche il livello di conoscenza della lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) prescelta: ciò avverrà mediante la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione e una conversazione in lingua straniera.

Infine, in data odierna, il Ministero dell'Istruzione ha apposto delle rettifiche ai calendari delle prove orali, quali cambiamento della sede d'esame, modifica di alcune date, ma anche correzione di refuso relativo all’anno della convocazione e inserimento del nominativo di una candidata precedentemente omessa per errore materiale (ciò è avvenuto nella commissione numero 16 e 22).