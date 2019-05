Nuove opportunità professionali in campo sanitario, in particolare per il ruolo di OSS, farmacista e infermiere. I bandi, con scadenza fino al 13 giugno prossimo sono stati emanati dall'Azienda Pubblica alla Persona di Fidenza (operatore socio sanitario); il Comune di Grottammare (farmacista); e l'Azienda Socio Territoriale Lariana di Como (infermiere).

Copertura di 16 posti di operatore socio-sanitario

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona - Distretto di Fidenza ha indetto un pubblico concorso, per la copertura di 16 OSS a tempo pieno e indeterminato. Coloro che intendono presentare la domanda di partecipazione, devono essere in possesso di specifici requisiti:

Conoscenza della lingua inglese e applicazioni informatiche più diffuse:

Diploma di istruzione di primo grado;

Attestato di qualifica di operatore socio sanitario.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata, entro il 13 giugno, con uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata; PEC o direttamente a mano.

Concorso OSS. farmacista e infermiere.

La partecipazione al concorso comporta il pagamento della tassa di € 10,00 Il testo completo del concorso è pubblicato nel sito: aspdistrettodifidenza.it.

Concorso per farmacista

Il Comune di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, indice un avviso di selezione, per la formazione di una graduatoria, nel ruolo di collaboratore di farmacista, con contratto a tempo determinato. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Iscrizione all’Ordine Professionale dei Farmacisti;

Abilitazione alla professione;

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, può essere consegnata mediante uno dei seguenti modi: con raccomandata A.R; per via telematica tramite posta certificata o direttamente all'ufficio protocollo del comune, entro il 13 giugno. Ricordiamo che la copia del presente avviso è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Grottammare, alla voce: 'amministrazione trasparente - bandi di concorso e selezioni'.

Selezione per infermiere

L'Azienda Socio Territoriale Lariana di Como ha emanato un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di 15 posti di infermiere. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti hanno conseguito una: laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: asstlariana.iscrizioneconcorsi.it, entro il giorno 13 giugno.

All'istanza è necessario allegare la ricevuta di pagamento della tassa di € 10,00. Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il testo integrale del bando sul sito internet: asst-lariana.it – sezione 'concorsi'.