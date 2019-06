Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset.

Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di carattere cinematografico.

Innanzitutto, Cineworld cerca un bambino di etnia africana e con una statura intorno a 1,25 m. Inoltre, per un altro progetto cinematografico di notevole rilevanza, si cerca un neonato maschio, che alla metà di questo mese di giugno non dovrà comunque aver superato i tre mesi di età. Le candidature, trattandosi di minorenni, devono essere assolutamente inoltrate dai relativi genitori o da chi ne fa le veci. Per quanto concerne la prima selezione, occorre inviare una fotografia tramite Whatsapp al seguente numero telefonico: 340/6016289, invece per quanto concerne la seconda richiesta, da mandare allo stesso numero di telefono e sempre via Whatsapp, oltre a una fotografia del bambino è necessario indicare anche la sua data di nascita.

Casting di Cineworld Roma per due nuovi film e di Endemolshine per La Pupa e il Secchione

In entrambi i casi vanno poi inseriti dati del bambino e dei genitori. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, data anche la delicatezza e la particolarità dei due casting in questione, consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, eventualmente alla sezione Post.

La Pupa e il Secchione

Per l'atteso ritorno televisivo del programma dal titolo La Pupa e il Secchione, che peraltro a suo tempo lanciò non pochi concorrenti nel mondo dello spettacolo, sono partite le selezioni.

Il programma, uno speciale tipo di talent prodotto da Endemolshine, andrà poi in onda sulle reti Mediaset, quasi sicuramente su Italia 1. A breve si saprà poi qualcosa di più a proposito del conduttore o della conduttrice. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso ragazzi di tipologia 'secchione', intellettualoidi, super-impegnati, ma non proprio fortunati nell'approccio con il mondo femminile, e ragazze di bella presenza e molto attente al proprio aspetto estetico.

Tutti devono essere single e avere una età compresa tra 18 e 30 anni. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando due fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: pupasecchione@endemolshine.it. In alternativa è prevista la possibilità di inviare un proprio video tramite Whatsapp a questo numero di telefono: 340/3576566.