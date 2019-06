Il 25 giugno sono stati pubblicati i bandi per l’assunzione di 355 nuove unità mediante concorso pubblico. La scadenza della presentazione è il 25 luglio ed i bandi complessivamente sono sette per altrettante tipologie professionali ricercate. Si tratta di figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato con categoria C e D e posizione economica C, D, D1.

Le figure professionali cercate

Nel sito della Regione Lazio è possibile vedere quali siano le figure professionali ricercate mediante bando di concorso.

Complessivamente il numero delle nuove unità da assumere è 355, tutte nell’ambito del Lavoro e della Comunicazione a tempo indeterminato e pieno. Per vedere i dettagli basta recarsi nella pagina Web dove per ogni figura professionale ricercata sono indicati i requisiti. Il trattamento economico è C1, D, oppure D1 e per partecipare è necessaria una laurea magistrale oppure una laurea triennale. Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori a 1000, verrà fatta una prova pre-selettiva con un test psicoattitudinale di cultura generale.

La comunicazione della sede che verrà usata per la prova avverrà tramite bollettino della Regione Lazio l’8 ottobre 2019. A seconda del numero di candidati la prova si potrà svolgere in più sessioni e chi non fosse stato avvertito della esclusione deve considerarsi ammesso con riserva.

La presentazione della domanda e la prova pre-selettiva

Il bando di concorso per l’assunzione di 355 esperti del mondo del Lavoro si può scaricare nel sito della Regione Lazio.

Le figure professionali ricercate sono di diverso tipo, ma la domanda deve essere per tutti presentata per via telematica. Cliccando sul link riservato alle procedure di reclutamento concorsuali per personale da impiegare nei centri per l’impiego si giunge ad una pagina dove si può selezionare la propria scelta. Inserendo un codice di sicurezza temporaneo si procede con il wizard. Il primo passo è compilare una pagina con tutti i propri dati, compreso il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutti i dati sono obbligatori, compresa la domanda e il documento personale. La domanda fa parte degli allegati presenti in ogni bando di concorso, va scaricata, compilata e caricata durante il primo passo della procedura guidata per partecipare al concorso. La domanda di partecipazione va fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ossia entro il 25 luglio 2019. Quasi sicuramente il numero di domande sarà superiore a 1000, pertanto bisogna prepararsi alla prova pre-selettiva.

Questa è costituita da un test multidisciplinare di cultura generale e bisogna presentarsi muniti di documento, altrimenti si verrà automaticamente esclusi. Anche chi non si presentasse del tutto sarà escluso dal concorso. L’esito della prova non contribuirà a formare il voto finale ma darà solamente il diritto a partecipare alle prove successive. Tutti i dettagli saranno disponibili l’8 ottobre 2019 nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.