Non mancano in queste settimane le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di comparse generiche e figure varie per la nota serie televisiva di Sky dal titolo I Delitti del Barlume. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per realizzare un importante progetto teatrale dal titolo Montserrat, di Emmanuel Roblès: tale spettacolo verrà poi messo in scena a Roma nell'ambito della prossima stagione teatrale 2019/2020.

Una serie TV

Non si fermano i casting per la realizzazione della nota serie televisiva in onda su Sky e dal titolo I Delitti del Barlume. A tale proposito, sono state fissate nuove selezioni, finalizzate alla ricerca di varie figure e di comparse generiche, che si svolgeranno sabato 8 giugno alla Sala del Consiglio Municipale di Campo nell'Elba (Piazza Dante Alighieri, 1), a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19, in un contesto strettamente correlato ai luoghi delle riprese.

Casting per I Delitti del Barlume e uno spettacolo teatrale

Attualmente, si cercano queste particolari figure: ambosessi maggiorenni fino a 40 anni, speaker sportivi, arbitri e guardalinee, camerieri, donne impegnate in ambito sportivo come giocatrici di Beach Volley e allenatrici. La richiesta è poi orientata verso semplici comparse, uomini e donne, tra 18 e 70 anni. Quanti desiderano prendere parte ai casting in questione devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, riportando nello stesso foglio anche i propri dati Iban (con l'indicazione dell'intestatario), un riferimento di contatto telefonico e il Cap della propria residenza.

Uno spettacolo teatrale

Sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per realizzare un importante spettacolo teatrale dal titolo Montserrat, di Emmanuel Roblès, che verrà poi messo in scena nel corso della stagione 2019/2020 a Roma. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di attori (tra 18 e 55 anni) e attrici (tra 18 e 35 anni) di livello professionistico e appartenenti a una delle seguenti nazionalità: francese, rumena, portoghese, spagnola o di origine africana in genere o subsahariana.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 10 giugno i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum artistico-professionale e, se possibile, anche un video, al seguente indirizzo di posta elettronica: progettomont@ gmail.com.

Le audizioni si svolgeranno poi a breve ed esclusivamente su convocazione. In seguito, agli inizi del mese di luglio, si terrà un workshop (a iscrizione gratuita) con il regista per poi procedere alla selezione definitiva.