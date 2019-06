Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di concorrenti, residenti in Riviera Romagnola o in vacanza in zona, per realizzare una nuova trasmissione televisiva prodotta da Magnolia e che andrà poi in onda su una delle principali reti Mediaset, ovvero Italia Uno. Sono inoltre in corso le selezioni di tecnici di teatro, in possesso di particolari caratteristiche, per la Fondazione Aida.

Un nuovo programma TV

Per la realizzazione di un nuovo e importante programma televisivo che andrà poi in onda su Italia Uno nel corso del periodo estivo, sono attualmente aperte le selezioni.

Per questa interessante trasmissione prodotta da Magnolia la richiesta è indirizzata verso ambosessi maggiorenni che vivono in Riviera Romagnola o che si trovano in quella zona in vacanza, possibilmente appassionati di giochi da spiaggia. In tale ambito sono previsti importanti premi. Gli intetessati a candidarsi devono quanto prima visionare il sito web di Magnolia Tv, alla sezione casting, dove, dopo aver compilato quanto concerne il trattamento dei propri dati personali in base alla vigente normativa in tema di privacy, verranno chiamati ad inserire nell'apposito form online dati personali, riferimenti di contatto nonché ulteriori indicazioni relative al proprio stato civile, alla propria residenza, alla eventuale presenza di figli e alla propria professione.

A seguire, i candidati saranno tenuti a compilare, con cura e precisione ma senza dilungarsi eccessivamente, la parte del form dal titolo 'Raccontaci di te'. Si precisa che non verranno accolte le candidature di dipendenti di Mediaset, del gruppo Fininvest o di Magnolia. Lo stesso vale per quanto concerne parenti stretti o coniugi. Inoltre non verranno ammessi alle selezioni anche quanti negli ultimi 12 mesi hanno preso parte a programmi di Mediaset o di emittenti collegate a RTI.

Fondazione Aida

La nota Fondazione Aida cerca attualmente tecnici teatrali da inserire nell'ambito del proprio organico professionale. A tale proposito, gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: fondazione@fondazioneaida.it. i principali requisiti richiesti sono questi: notevole flessibilità e disponibilità a numerose trasferte professionali, rilevante attitudine nonchè predisposizione a lavorare in gruppo, consistente esperienza professionale nel settore delle attività teatrali, unitamente a buone e consolidate competenze di tipo service, audio e video.

Infine, i candidati devono essere tutti automuniti e in possesso di patente B.