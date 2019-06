Novità dalla Regione Lazio che ha bandito un concorso per l'anno 2019 rivolto a molteplici profili sia professionali che di natura dirigenziale. Nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 04 giugno 2019 la Regione Lazio ha infatti reso noto l'avvio delle procedure dirette alla stabilizzazione di personale precario per la copertura a tempo indeterminato di profili professionali del comparto e della dirigenza, distinti per categoria e settore. Le assunzioni copriranno l' orizzonte temporale del triennio 2018 - 2020.

Regione Lazio: concorso 2019

Il nuovo concorso della Regione Lazio ha tempi decisamente stretti, vista la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione degli aspiranti candidati, fissato ai primi giorni del mese di luglio. Il concorso, ricerca personale con funzioni dirigenziali e professionali e, nello specifico, ha come finalità l’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle seguenti figure:

n.1 posto per la figura di dirigente medico nella disciplina Chirurgia vascolare

n.1 dirigente medico per il settore psichiatria e radiodiagnostica

3 dirigentI medici in oftalmologia, 1 dirigente in otorinolaringoiatria, 1 dirigente reparto malattie infettive

12 figure con qualifica di C.P.S. infermiere e 4 posti in ostetric

2 figure dirigenziali abilitate alla professione di psicologo;

1 posto C.P. assistente sociale;

8 posti C.P.S. tecnico specializzato nella prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;

1 farmacista dirigente;

3 posti assistente amministrativo categoria C;

6 posti nella mansione di collaboratore amministrativo per la categoria D;

n.1 figura professionale di avvocato con funzione direttiva

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione al nuovo bando di concorso della Regione Lazio devono essere trasmesse entro e non oltre il 4 luglio 2019 ( poichè i termini decorrono difatti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso avvenuta il 4 giugno 2019 ).

Tutti gli aspiranti candidati potranno rivolgersi direttamente agli uffici delle UU.OO.CC. Reclutamento delle aziende del S.S.R. che hanno indetto le singole procedure di reclutamento del personale o in alternativa consultare direttamente il sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione dedicata ai bandi di Concorso-amministrazione trasparente.

I testi integrali degli avvisi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle relative prove sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.

45 del 4 giugno 2019.