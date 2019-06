Nuovi Concorsi Pubblici sono stati indetti da comuni della Campania, dove si attende il bando maxiconcorso da 10mila posti. Nei numeri 44 e 45 della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "Concorsi ed Esami", riprendiamo tre bandi pubblicati da enti appartenenti alla Città metropolitana di Napoli: di seguito elencheremo i concorsi con i relativi requisiti e scadenze.

Concorso per istruttore direttivo informatico a Sorrento: requisiti e scadenza del bando

Il comune di Sorrento ha indetto un bando per la copertura di un posto a tempo indeterminato per istruttore direttivo informatico, categoria D.

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso del diploma di Laurea Magistrale o Specialistica in Informatica o titolo equiparato previsto dalla legge.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate seguendo il fac-simile allegato al Bando (disponibile sul portale www.comune.sorrento.na.it) e inoltrate con carta semplice attraverso raccondata al Comune di Sorrento - Piazza Sant'Antonino n. 1 - 80067 - Sorrento (NA) oppure attraverso PEC (posta elettronica certificata) personale all'indirizzo protocollo@pec.comune.sorrento.na.it, entro il 4 luglio 2019: si rimanda al bando per ulteriori informazioni sugli argomenti d'esame.

Concorsi pubblici nei comuni: diversi profili selezionati in provincia di Napoli

Mariglianella, selezione per istruttore amministrativo

A Mariglianella il comune seleziona un istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato, nella categoria salariale D1. Questa selezione per titoli e colloqui richiede da parte dei candidati il possesso di laurea magistrale/specialistica in economia o vecchio diploma di laurea in economia e commercio, con l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 luglio, compilando il modello allegato al bando (presente sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.mariglianella.na.it) che potrà essere inviato in forma cartacea, tramite raccomandata, al Comune di Mariglianella - via Parrocchia 48 - 80030 Mariglianella (NA) oppure con PEC all'indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it . Rimandiamo al bando per informazioni sulla documentazione da far pervenire ai pubblici uffici e le modalità e il calendario della selezione.

Pompei, 3 istruttori tecnici part-time: bando per diplomati e laureati

Il Comune di Pompei ha indetto una selezione pubblica per la copertura di 3 posti come istruttore tecnico, da impiegare a tempo indeterminato e part-time, nella categoria C prevista dal CCNL. Requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso, oltre al godimento dei diritti civili e politici, sono il possesso del Diploma di maturità di geometra o altro titolo equipollente.

Inoltre è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Quanti intendono candidarsi a tale selezione devono compilare il modulo allegato al bando di concorso (sul sito del comune www.comune.pompei.na.it) ed inviarlo al seguente recapito in forma cartacea: Comune di Pompei - Settore Affari Generali e Finanziari - Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA). La domanda può essere inviata anche in forma digitale all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pompei.na.it.

Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ente entro la data del 7 luglio 2019. Il concorso consisterà in due prove scritte e una prova orale sulle materie d'esame, ma l'Ente si riserva di procedere con prove preselettiva in caso del superamento di 100 domande: altre informazioni sono disponibili sul bando.