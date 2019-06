Sono state fissate nuove selezioni di concorrenti per la prossima edizione di Avanti un Altro, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Paolo Bonolis. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici e figure varie, per importanti manifestazioni correlate al Fantafestival di Cagliari.

Avanti un Altro

Per la nuova edizione del noto programma Avanti un Altro, in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, sono state fissati nuovi casting.

Pubblicità

Pubblicità

Le prossime selezioni si svolgeranno il 17 e il 18 giugno a Bari, e il 4 luglio ad Ancona. Per partecipare, gli interessati devono far riferimento al sito di SDL Tv, compilando l'apposito form online rintracciabile nella sezione dedicata al programma televisivo. È anche possibile inviare la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (come specificato sul sito web di SDL Tv), al seguente indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro@sdl2005.it.

Casting per 'Avanti un Altro' e un evento speciale

Fantafestival

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di varie figure nell'ambito di alcune importanti iniziative che si terranno nel corso del Fantafestival di Cagliari. A tale proposito, venerdì 14 giugno si svolgeranno i casting in questione a partire dalle ore 15 presso il Lazzaretto di Sant'Elia (Via dei Navigatori, 1), organizzate da 'La Casa Suoni e Racconti', con il supporto della Cooperativa Sant'Elia 2003, di Spettacolari.it e dell'Accademia d'Arte di Cagliari.

Pubblicità

In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure per ruoli importanti: nani, albini, ambosessi coi capelli bianchi, ragazze con i capelli rossi, una ragazza originaria del Nord Africa o dell'Est Europa, una ragazza di origine asiatica, una di origine africana, uomini e donne appartenenti a qualsiasi etnia, ambosessi originari di zone costiere o isole del Mar Mediterraneo.

Per la sezione Musica/Teatro/Danza/Arti la richiesta è invece orientata verso attori, attrici, danzatori, danzatrici, suonatori di strumenti musicali di tipo tradizionale, originari da qualsiasi parte del mondo, per far parte all'Orchestra Popolare - Next Mediterraneo.

Si cercano inoltre cantori e cori per formare il Coro delle 7 Spade, figuranti vari, artisti di tutte le tipologie e caratteristiche. Per prendere parte ai casting è necessario prenotarsi facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: traparolaemusica@gmail.com o a questo numero si telefono: 345/3199602. Ai due riferimenti di contatto indicati è possibile rivolgersi anche al fine di reperire ulteriori informazioni.