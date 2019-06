Nella Gazzetta Ufficiale n°43 di venerdì 31 maggio sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici per numerosi ruoli professionali, tra cui educatore asilo nido, maestra scuola materna e animatore socio educativo. I bandi verranno espletati, presso il Comune di Cascina (educatore asilo nido), il Comune di Mantova (maestra scuola materna ) e l'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Vegni di Castel del Piano (animatore socio educativo). A seguire, le informazioni e i requisiti.

Avviso educatore asilo nido

Il Comune di Cascina, in provincia di Pisa ha indetto un avviso di selezione, per il conferimento di una graduatoria a tempo determinato, nel ruolo di educatore di asilo nido. I candidati che intendono inviare la domanda devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

Master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali;

Diploma di maestra d’asilo;

Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico

Titoli equipollenti;

Domanda di partecipazione

Gli interessati sono invitati a trasmettere, apposita istanza, entro lunedì 1 luglio 2019, secondo una delle seguenti modalità: a mano, a mezzo raccomandata o via PEC, all’indirizzo protocollo @pec.comune.cascina.pi.it. Per la visione dell'avviso e l’acquisizione dello stesso è possibile visitare, il sito del Comune di Cascina, alla voce 'concorsi'.

Concorso maestra scuola materna

Il Comune di Mantova ha emanato un concorso, per la copertura di un posto di maestra di scuola materna a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola Materna;

Diploma di scuola magistrale triennale di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;

Diploma di Istituti magistrali di maturità magistrale;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

La domanda può essere inviata, con uno dei seguenti modi: per mezzo di posta elettronica certificata, tramite raccomandata o direttamente a mano presso il Comune di Mantova, entro il 19 giugno prossimo. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 10,33. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova. alla sezione 'bandi di concorso'.

Bando per animatore socio educativo

L'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Vegni di Castel del Piano, in provincia di Grosseto indice un bando, per la copertura di un posto con contratto a tempo indeterminato, nel profilo ruolo di animatore socio educativo. Oltre ai requisiti generali è necessario:

Diploma di tecnico dei servizi sociali ,

Diploma di dirigente di comunità;

Attestato di qualifica rilasciato professionale nel relativo profilo.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere consegnata, secondo una della seguenti modalità: tramite raccomandata oppure mediante e-mail certificata o direttamente a mano.

La scadenza è fissata al prossimo 1 luglio. La copia integrale del bando è pubblicata, sul sito internet: aspvegni.it.