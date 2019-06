Il Comune di Padova ha pubblicato un interessante bando di concorso pubblico per esami, con eventuale prova di preselezione, per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 10 insegnanti di Scuola infanzia nella specifica categoria C e con contratto di lavoro subordinato. La scadenza è fissata per luglio.

Svolgimento delle prove

Le prove d’esame verteranno nelle materie indicate nel bando: saranno costituite da una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una orale.

Alla prova finale parteciperanno solo i candidati che avranno ottenuto nello scritto un voto non inferiore e ventuno trentesimi.

Nel caso in cui i candidati superassero le 100 unità si procederà ad una prova preselettiva.

Le materie di esame sulle quali i candidati dovranno confrontarsi sono:

Lineamenti generali di pedagogia;

Lineamenti di psicologia dello sviluppo dell’età infantile;

Contenuti della professionalità dell’insegnante di scuola dell’infanzia.

Requisiti per partecipare

Alcuni tra i principali requisiti per la partecipazione al concorso sono:

Diploma di Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia o in alternativa altri diplomi indicati dal bando stesso come riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione alla selezione indetta:

Cittadinanza italiana ed età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65;

Assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o che siano ritenute ostative per tale finalità;

Idoneità fisica;

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità che non ammette sanatoria;

Godimento di diritti civili e politici.

Come presentare domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro il 10 luglio 2019 collegandosi al portale “Istanze on-line” del sito del comune di Padova.

Nello stesso portale web saranno pubblicate dal giorno 28 giugno 2019 il calendario della eventuale prova preselettiva e dal giorno 12 luglio 2019 i candidati che parteciperanno alla stessa prova. Le date successive saranno rese pubbliche dopo l'espletamento della preselezione e pubblicazione dei candidati con punteggio utile all'accesso alla successiva prova scritta.

Il sistema informatico del Comune di Padova rilascerà un numero di protocollo che avrà valore di avvenuta ricezione della domanda di partecipazione per ogni singolo candidato.