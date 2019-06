Nelle ultime ore Flc Cgil ha elaborato un video su Pas e concorso straordinario, sulla base dell’intesa raggiunta l’11 giugno con il Ministero dell’Istruzione. Si ricorda infatti che lo scorso 11 giugno è stata siglata l’intesa tra il Miur e i sindacati per stabilizzare 24.250 precari e avviare i percorsi abilitanti speciali. Grazie a tale video è stato possibile riassumere e chiarire tutte le news sul concorso che sarà riservato ai docenti e anche sul percorso abilitante speciale (Pas).

In primis è stato specificato che aver maturato tre anni di servizio come docente negli ultimi otto anni, è il requisito fondamentale sia per il concorso straordinario che per il Pas. Se tale servizio è stato svolto presso le scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, si può comunque accedere al Pas e conseguire l’abilitazione entrando poi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. C’è da precisare che il concorso riservato riguarda solo i docenti con tre anni di servizio nella Scuola statale perché lo Stato ha il dovere di stabilizzare i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per più di trentasei mesi così come previsto dalla direttiva europea 70 del 1999.

I sindacati hanno chiesto il congelamento del Tfa sostegno per consentire agli ammessi di abilitarsi

Anche chi ha lavorato solo su cattedre di sostegno potrà partecipare sia al concorso riservato che al Pas come è già accaduto nel 2013. Per quanto riguarda la procedura prevista per il concorso straordinario si deve dire che consisterà in una prova scritta computer based e l’orale, che però non sarà selettivo ed è inoltre prevista una riserva del 50% dei posti.

Le domande presenti sui social da parte dei docenti riguardano soprattutto la tempistica inerente sia il concorso che il percorso abilitante speciale. Se inizialmente era stato specificato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca che il concorso sarebbe stato bandito entro luglio, attualmente si può dire che entrambe le procedure partiranno entro il 2019, ma non si sa ancora in quale periodo di preciso. Anche gli insegnanti di ruolo potranno partecipare al Pas e, inoltre, potranno accedere ai percorsi abilitanti anche per i dottori di ricerca.

Infine i componenti della Flc Cgil che hanno realizzato il video hanno specificato di aver pensato anche a coloro che sono stati ammessi al Tfa sostegno e hanno pagato la tassa di iscrizione. Infatti gli stessi hanno chiesto di congelare il Tfa sostegno e riprenderlo poi in un ciclo successivo, vista la programmazione pluriennale attualmente prevista. Si resta in attesa di ulteriori informazioni da parte del Miur su tempistiche e modalità delle procedure.