Al momento l'Ente Nazionale per le strade, l'Azienda Trasporti Milanese e il Ministero della Giustizia hanno proclamato ulteriori bandi di concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale diplomato e laureato, da accogliere in varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a luglio

L'Anas ricerca con un contratto lavorativo a tempo indeterminato professionisti a supporto della direzione ICT ''gestione portfolio'' e integrazione sistemi, responsabili informatici progetti amministrazione e controllo di gestione ed esperti a supporto della direzione ICT-sistemi HR e progetti speciali, da assegnare nella zona occupazionale di Via Marsala a Roma.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale-specialistica in materie economiche;

laurea magistrale-specialistica in materie umanistico-sociale;

ottima competenza dei criteri di ingegneria e costruzioni nel settore delle opere stradali e in conformità alla regolamentazione sugli appalti pubblici;

fluente preparazione della direttiva fiscale e previdenziale.

Le domande di partecipazione devono giungere entro giovedì 4 luglio 2019.

Per ulteriori informazioni contattare il portale web ufficiale ''Ente Nazionale per le strade > Ricerche in corso''.

L'Atm assume nuovi profili esperti con la mansione di agente di linea itinerante per sistemi di metropolitana automatica, addetti sportello Atm point e internal auditor, da inserire nell'area di Milano. I soggetti interessati a tali Offerte di lavoro devono detenere le successive qualifiche e requisiti:

diviene un plus l'aver conseguito il diploma in materie tecniche;

laurea o diploma quinquennale ad indirizzo linguistico-commerciale;

sono calcolati requisiti preferenziali l'aver acquisito le certificazioni come CIA, CCSA, CFE, CRMA e analoghe oppure altre abilitazioni professionali come dottore commercialista, revisore contabile, avvocato, ecc;

infine, è di preferenza appartenere alle categorie protette.

È possibile candidarsi direttamente sulla pagina internet ufficiale ''Azienda Trasporti Milanese > Posizioni Aperte. Si fa presente che la suddetta società non indica nessuna data di scadenza.

Posizioni aperte a novembre

Il Ministero della Giustizia ha bandito per l'anno 2019 la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense tramite le aree delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e mediante la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

L'eventuale concorrente è obbligato a versare la somma di 16,00 euro per la marca da bollo. La domanda di ammissione all'esame deve essere effettuata telematicamente in formato pdf collegandosi sul sito online: www. giustizia.it seguendo il percorso ''Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni'' previa registrazione entro lunedì 11 novembre 2019.