Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Ente Nazionale Idrocarburi hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro destinati a personale specializzato, da disporre in varie sedi occupazionali situate sul territorio italiano.

Bandi di Concorso a luglio

Il Direttore dell'Ade comunica che attualmente sono disponibili alcune collocazioni dirigenziali come:

ambito audit compliance;

ambito logistica;

ambito procedure;

ambito consulenza;

ufficio analisi, indagini e controlli;

ambito persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori e enti non commerciali.

I manager interessati a ricoprire tali impieghi dirigenziali hanno la facoltà di enunciare la propria disponibilità trasmettendo l'appropriata domanda all'indirizzo di posta elettronica: dc.ruo.incarichi @ agenziaentrate.it entro le ore 23:59 di mercoledì 3 luglio 2019.

Naturalmente, per reperire maggiori indicazioni è opportuno consultare il sito online ufficiale ''Agenzia delle Entrate > Bandi di concorso in corso di svolgimento''.

Il Mef ha promulgato cinque procedimenti pubblici al fine di ricoprire varie posizioni dirigenziali di livello non generale in veste di dirigente-direttore dell'ufficio III dell'ispettorato generale per gli affari economici, dell'ufficio III dell'ufficio centrale di bilancio tramite il Ministero della Giustizia, dell'ufficio VI dell'ufficio centrale di bilancio mediante il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della ragioneria territoriale di Novara-Verbano-Cusio-Ossola, dell'ufficio V dell'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.

Per queste posizioni aperte si richiedono i seguenti requisiti:

competenze amministrative e contabili;

fluenti capacità dei sistemi informatici;

saper analizzare gli aspetti tecnici finanziari degli atti relativi alle normative, anche di carattere secondario e di estimazione degli atti contrattuali e concessori.

I termini per la presentazione delle istanze avvengono martedì 2, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio 2019, per via telematica alle caselle: istanze.dirigenti.rgs @ mef.gov.it oppure uff4dp.dag @ mef.gov.it.

Per ulteriori informazioni contattare il portale web ufficiale ''Ministero dell'Economia e delle Finanze > Concorsi > Incarichi dirigenziali vacanti''.

Altre posizioni aperte

La Camera di Commercio di Roma (Lazio) ha avviato un avviso di selezione pubblica, per esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di 27 unità in prova nella categoria C1, con l'incarico di assistente ai servizi amministrativi e di supporto in possesso dei successivi titoli e requisiti:

diploma di maturità;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

essere a norma con il servizio militare;

idoneità psico-fisica;

diritto elettorale attivo.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all'indirizzo: concorsi @ rm.legalmail.camcom.it o spedita per mezzo di una A.R alla ''Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, servizio selezioni e trattamento giuridico in Via de' Burrò n.

147, CAP 00186'' entro giovedì 11 luglio 2019.

Eni.com offre nuove opportunità lavorative a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante rivolte a risorse con il compito di professional per impianti fotovoltaici, addetti area pozzo e senior production process engineer, da immettere nell'area di San Donato Milanese (MI), con i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria;

laurea triennale in ingegneria meccanica, chimica, elettrica, elettronica, del petrolio, aeronautica, navale, civile, diploma tecnico;

fluente comprensione della lingua inglese.

Le domande di assunzione devono pervenire direttamente online connettendosi sulla pagina internet ufficiale di ''Ente Nazionale Idrocarburi > Carriere > Opportunità professionali'' entro sabato 27 luglio 2019.