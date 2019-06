Si informa che attualmente la Croce Bianca, la Croce Verde e il Consiglio Nazionale delle Ricerche assumono con contratti a tempo determinato e indeterminato nuove risorse professionali da assegnare tramite le sedi di lavoro situate sul territorio italiano.

Posizioni aperte a luglio

La Croce Bianca ha avviato alcune opportunità lavorative destinate a profili con il ruolo di autista sanitario da introdurre nelle aree occupazionali di Merano (Trentino Alto Adige) e di Livinallongo in provincia di Belluno (Veneto), in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti:

aver concluso una scuola professionale;

aver partecipato ad un corso di formazione di livello B;

possedere la patente di guida di tipo B;

detenere la patente di servizio a abilitazione alla guida;

ottima padronanza della lingua tedesca e della lingua italiana (bilinguismo per la posizione di Merano).

Le domande di ammissione devono pervenire direttamente sul sito web della ''Croce Bianca > Lavora con noi'' entro venerdì 12 luglio 2019.

Il vice segretario direttore Stefania Bogoncelli della Croce Verde di Verona (Veneto) ha dato il via a due determinazioni dirigenziali per la ricerca con un contratto a tempo indeterminato e determinato di 11 figure con l'incarico di soccorritore-barelliere-portantino di categoria B1-CCNL del comparto funzioni locali. Si fa notare che la domanda di partecipazione per la determinazione dirigenziale n°. 71-2019 deve giungere entro le ore 16:38 di sabato 13 luglio 2019.

Mentre, per la determinazione dirigenziale n°. 70-2019 l'istanza deve essere effettuata entro le ore 15:54 di sabato 13 luglio 2019. Per ottenere maggiori indicazioni è opportuno consultare il portale internet ''Albo pretorio online P.A.V. Croce Verde Verona-IPAB''.

Bandi di Concorso

L'istituto di tecnologie avanzate per l'energia ''Nicola Giordano'' di Messina (Sicilia) ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo determinato di un ricercatore di livello III che ha conseguito i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale (classe DM 270-04) rispettivamente LM-54 o LM-71 ossia lauree specialistiche in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale (classe DM 509-99) rispettivamente 62-S o 81-S ovvero diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle predette classi di laurea;

aver acquisito il titolo di dottore di ricerca;

padronanza della lingua inglese e italiana.

L'istituto di cristallografia di Monterotondo di Roma (Lazio) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'immissione a tempo determinato di un ricercatore di livello III detentore dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria dell'automazione LM-25 e/o ingegneria elettronica LM 29 (classe DM 270-04) ossia lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione 29-S e/o ingegneria elettronica 32-S (classe DM 509-99) ovvero diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle predette classi di laurea;

aver ottenuto il titolo di dottore di ricerca;

conoscenza della lingua inglese e italiana.

La data di scadenza di entrambe le posizioni aperte avviene giovedì 25 luglio 2019.

L'istituto per i processi chimico-fisici di Messina (Sicilia) ha disposto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'introduzione a tempo determinato di un tecnologo di livello III possessore dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in scienze dell'architettura e ingegneria edile-architettura LM-4 (classe DM 270-04) ossia laurea specialistica in architettura e ingegneria edile 4-S (classe DM 509-99) ovvero diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle predette classi di laurea;

comprensione della lingua inglese e italiana.

La domanda di assunzione deve essere esibita entro lunedì 29 luglio 2019.

Per reperire altre delucidazioni è necessario interpellare la pagina web ufficiale del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche > Bandi pubblici-tempo determinato > in corso''.