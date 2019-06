C'è tempo fino al 4 luglio 2019 per candidarsi al concorso pubblico indetto dall'Azienda Regionale delle Marche per l'assunzione di n. 33 collaboratori professionali sanitari infermieri per la categoria D con contratto a tempo indeterminato. Zona territoriale: Area Vasta 2 Ancona come indicato nel bando pubblicato nel sito ufficiale dell'ente proponente. Di seguito i dettagli requisiti e selezione.

Info bando concorso unificato Asur Marche

I 33 posti messi a concorso dall'Asur, Azienda sanitaria unica regionale per 33 posti di Cps Infermiere cat. D.

sono stati disposti dall'ente a seguito della procedura negativa di mobilità, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 con revoca del precedente concorso pubblico per la stessa categoria professionale indetto in data 25 maggio 2015 con determina n. 116/DG del 12 marzo scorso. In relazione all'applicazione del provvedimento sopra indicati, tutti i candidati con requisiti di titolo e servizio che avessero precedentemente inviato la propria candidatura possono inoltrare nuova domanda per il bando di concorso in oggetto unificato degli enti SSR.

Concorso pubblico 33 infermieri Regione Marche

Gli ambiti territoriali e i n. 33 posti per collaboratore professionale sanitario infermiere disponibili interessano le seguenti aree della Regione Marche e saranno così distribuiti tra i candidati vincitori che saranno valutati per titoli ed esami:

n. 20 Cps Infermiere cat. D. per Asur Regione Marche

per Asur Regione Marche n.10 per AOU Ospedali Riuniti Di Ancona

n. 3 per AO Ospedali Riuniti Marche Nord

La copertura dei posti e gli ambiti territoriali di assegnazione saranno individuati a seguito della procedura preselettiva e il colloquio dei candidati ammessi alla valutazione finale.

Tutti gli aventi titoli che avranno presentato domanda online saranno ammessi alla selezione previa conferma e certificazione del pagamento della tassa di iscrizione al bando di concorso.

Requisiti

Requisiti generali: nessun limite di età, non essere stati esclusi dall'elettorato attivo o essere stati destituiti o dispensati presso altre PA.

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso 'Titoli':

Diploma di Laurea triennale in Infermieristica

Diploma Universitario Cps Infermiere conseguito all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni individuato dal Piano Sanitario Nazionale

conseguito all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni individuato dal Piano Sanitario Nazionale diplomi/attestati conseguiti con precedente ordinamento e/o equipollenti

titolo conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a titolo conseguito in Italia

Tra i requisiti specifici:

iscrizione all'Albo Professionale

iscrizione all'Albo Professionale di uno dei Paesi dell'UE

Se l'iscrizione è esclusiva in uno dei Paesi dell'Unione Europea, in caso di candidato vincitore del concorso, questo deve necessariamente iscriversi all'Albo professionale in Italia prima dell'assunzione presso l'Asur.

Come fare domanda

Per candidarsi per uno dei posti messi a concorso, è necessario collegarsi al sito ufficiale dell'Azienda Sanitaria della Regione Marche e compilare la domanda online con l'invio della documentazione richiesta e la certificazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di euro 10 come indicato nelle info al bandohttps: //asurmarche.selezionieconcorsi.it/materiale-avvisi/2/allegato-Bandoinfermiere2019.pdf. Modalità: bonifico bancario o versamento su Conto Ente presso gli sportelli abilitati di UBI Banca, indicando come causale: 'Concorso C.P.S.

Infermiere - cognome e nome del candidato'.

Scadenza: le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre la data del 04 luglio 2019, previa esclusione.

Preselettiva infermieri

La prima prova preselettiva, alla quale saranno ammessi tutti i candidati che avranno inviato domanda online, sarà costituita da 50 domande con risposta multipla. A seguito del superamento, il concorso sarà suddiviso in 3 prove di esame:

1. prova scritta comprendente un elaborato o un test sulle discipline sanitarie

2.

prova pratica di valutazione della conoscenza delle tecniche specifiche connesse al profilo professionale di infermiere

3. prova finale, colloquio orale di accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello non specificato) e di informatica

Il tempo per la risoluzione dei quesiti della prima prova sarà di 50 minuti. Le informazioni su data, ora e luogo della prima prova saranno pubblicate sulla GU 4 Serie Speciale e sul sito dell'Ente ASUR almeno 20 giorni prima della preselettiva.

Graduatoria: al termine della procedura concorsuale sarà redatta una graduatoria di merito con vincitori i primi 33 candidati con assunzione a tempo indeterminati sugli ambiti territoriali degli enti del Ssr e con validità di 3 anni.

Per avere maggiori informazioni sulle discipline e sugli argomenti oggetto di studio per le prove di esame, si consiglia di consultare il sito dell'azienda sanitaria alla pagina dedicata agli avvisi sul bando.