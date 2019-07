Attualmente, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Fondazione Telethon e la Croce rossa italiana, ricercano nuovi profili altamente preparati da disporre nelle proprie strutture sparse nelle regioni e province d'Italia.

Bandi di concorso ad agosto

L'Infn ha promulgato un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con l'incarico di funzionario di amministrazione di V livello da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e da collocare tramite i laboratori nazionali di Frascati (Lazio) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea in scienze della comunicazione o in psicologia;

buona padronanza della lingua inglese;

saper usare il sistema informatico.

Tale bando prevede due esami scritti e un test orale che consiste in un colloquio. La prima prova scritta ha luogo mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 09:30 e la seconda prova scritta ha luogo mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 14:00 presso Infn laboratori nazionali di Frascati in via Enrico Fermi n.

40, 00044 a Roma. Da precisare che coloro che hanno conseguito in ogni esame scritto una votazione di almeno 140/200 punti sono ammessi al colloquio. La domanda di ammissione deve essere presentata utilizzando l'apposito fac-simile di istanza disponibile sul sito web ufficiale ''Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare > Opportunità di lavoro > Assunzioni tempo determinato > Concorsi attivi'' entro giovedì 22 agosto 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Il codice di riferimento del concorso è LNF/F5/2125.

L'ente di fisica applicata ''Nello Carrara'' di Sesto Fiorentino a Firenze (Toscana) ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo determinato di un ricercatore di III livello in possesso dei successivi titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali;

lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

comprensione della lingua inglese e italiana.

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed esibita solo telematicamente usufruendo dell'applicazione informatica disponibile nella sezione concorsi del portale internet ''Cnr Consiglio Nazionale delle Ricerche'' all'indirizzo: https:// selezionionline.cnr.it entro le ore 18:00 di lunedì 26 agosto 2019.

Altre ricerche in corso

Telethon ha proclamato una selezione e formazione con una tipologia contrattuale stage della durata di sei mesi a partire da settembre 2019 destinata a personale con i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea;

diviene un plus l'aver svolto un master in risorse umane;

saper utilizzare il pacchetto office, meglio ancora se microsoft excel;

età tra i 25 e i 32 anni.

Tale stage stabilisce un rimborso spese di 800 euro.

Per quanto riguarda la sede lavorativa si trova in via Varese n. 16B a Roma (Lazio).

Ma non termina qui, poiché la Fondazione Telethon ricerca con un contratto CCNL commercio, a tempo determinato con la possibilità di stabilizzazione anche figure con il ruolo di developer (sviluppatore) ICT e sistemi informativi, da ubicare nell'area di Roma con i corrispettivi titoli di studio e requisiti:

laurea ad indirizzo tecnico preferibilmente in informatica;

esperienza maturata nel settore dello sviluppo di software applicativo in realtà eterogenee;

eccellente conoscenza di .NET Framework linguaggio C#, AspNet MVC, WebForms, Web Services (WCF, servizi REST e SOAP);

competenze nei linguaggi client side Javascript, jQuery;

fluente comprensione della lingua inglese;

età intorno ai 30/35 anni.

È possibile inoltrare la propria candidatura e il curriculum vitae direttamente sulla pagina online della ''Fondazione Telethon > Lavora con noi > Posizioni aperte''.

Per le suddette Offerte di lavoro non viene indicata nessuna data di scadenza.

La Cri assume nuove risorse con la nomina di psicologa da posizionare nella casa famiglia A.G.A.P.E. per nuclei mamma bambino situata nel comune di Tolfa a Roma e di facilitatore al lavoro esperto di microimprenditoria e impresa da immettere nel campo dei progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti in situazione di marginalità sociale di Roma Capitale, con i consecutivi titoli universitari e requisiti:

Per psicologa

laurea magistrale in psicologia;

abilitazione e iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

esperienza maturata in attività per donne in difficoltà e vittime di violenza;

padronanza della lingua inglese;

capacità del pacchetto ms office;

possedere la partita IVA o essere intenzionati ad aprirla.

Per facilitatore

esperienza di almeno tre anni in programmi di inclusione lavorativa diretta a singoli o gruppi svantaggiati;

esperienza di almeno tre anni in ambito dello sviluppo e dell'inclusione economica attiva di persone inoccupate e/o in un contesto di vulnerabilità;

abilità nella programmazione e nella riproduzione grafica di dati;

possedere la partita IVA o essere interessato ad aprirla.

Il proprio cv va inviato direttamente sul sito web della ''Croce Rossa Italiana > Lavora con noi''. Anche in questo caso, l'Organizzazione di Volontariato non segnala alcuna data di scadenza.