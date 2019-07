Sono in atto nuovi bandi di concorso da parte di vari enti pubblici come i Servizi Energia Ambiente Bolzano, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Farnesina, finalizzati al reclutamento di ulteriore personale esperto da assegnare nelle proprie strutture.

Bandi di Concorso ad agosto

Seab S.p.A. di Bolzano (Trentino Alto Adige) ha indetto un avviso di concorso pubblico, per l'assunzione con un contratto a tempo determinato di profili diplomati con l'incarico di addetto amministrativo in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di maturità;

attestato di bilinguismo B2 (ex livello B);

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica all'attività;

patente di guida di tipo B;

diviene un plus aver maturato precedenti esperienze come addetto/a amministrativo/a;

ottima capacità dei sistemi informatici come ms-office.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere presentata telematicamente direttamente sul portale web ufficiale ''Seab S.p.A. Servizi Energia Ambiente Bolzano > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Concorsi aperti, elenco dei concorsi svolti'' entro le ore 24:00 di domenica 11 agosto 2019.

L'Adm ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti nel profilo professionale di funzionario doganale di III area, fascia economica F1, da collocare tramite gli uffici della direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle D'Aosta-sedi di Genova. I partecipanti devono possedere una delle corrispondenti lauree:

scienze dei servizi giuridici;

scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

scienze dell'economia e della gestione aziendale;

scienze economiche;

scienze politiche e delle relazioni internazionali;

giurisprudenza;

economia e commercio.

La domanda di assunzione deve essere trasmessa telematicamente utilizzando l'applicazione informatica reperibile sul portale web ufficiale all'indirizzo: ''www. adm.gov.it'' entro le ore 23:59 di sabato 24 agosto 2019. Per visionare al meglio il suddetto concorso consultare ''Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Home''.

Posizioni aperte a settembre

L'Anac ha bandito un avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per l'identificazione di figure esperte per l'assolvimento delle attività di ricerca nel settore del progetto ''Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza''. Le lauree specialistiche o di vecchio ordinamento richieste sono le successive:

Ricercatori con esperienza superiore ai 5 anni

scienze statistiche o master-dottorato-docente universitario in statistica o in econometria;

giurisprudenza o master-dottorato-docente universitario in scienze giuridiche.

Ricercatori con esperienza superiore ai 3 anni

scienze politiche, sociologia o master-dottorato-docente universitario in scienze politiche e sociali;

giurisprudenza o master-dottorato-docente universitario in scienze giuridiche;

economia o scienze statistiche o master-dottorato-docente universitario in scienze economiche e statistiche.

Ricercatori con esperienza superiore ai 6 mesi

scienze dell'economia, scienze economico-aziendali, scienze delle politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, giurisprudenza, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie, ingegneria, matematica, fisica o dottorato in analisi banche dati o analisi e misurazione di fenomeni sociali.

Altre risorse

scienze della comunicazione o informazione e sistemi editoriali o scienze politiche o dottorato, master o corso di specializzazione in comunicazione, meglio ancora con riferimento all'analisi, misurazione, prevenzione e contrasto della corruzione.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata soltanto mediante posta elettronica certificata PEC alla casella: protocollo @ pec.anticorruzione.it entro lunedì 9 settembre 2019.

Per ulteriori indicazioni interpellare la pagina internet ufficiale ''Autorità Nazionale Anticorruzione > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso''.

L'istituzione Eu-Lisa-Ag. Eu. Gestione operativa sistemi IT larga scala nello spazio della libertà, sicurezza e giustizia con ufficio a Tallinn ha proclamato un concorso pubblico, per l'inserimento di soggetti con il ruolo di senior capability building officer-research & development.

Per accedere a tali procedure selettive è opportuno detenere i consecutivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea;

esperienza professionale nella progettazione, conduzione e comunicazione di ricerche di carattere tecnologico preferibilmente inerenti al settore ICT;

saper concentrarsi sugli obiettivi principali e avere la capacità di lavorare sotto pressione e scadenze in un ambiente in rapida evoluzione.

È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 23:59 EEST and 22:59 CEST di lunedì 16 settembre 2019.

Per ottenere maggiori informazioni contattare il sito online ufficiale del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o Farnesina > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Unione Europea > Altre opportunità''.