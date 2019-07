Al momento sono in corso diversi bandi di concorso pubblico per conto di alcune aziende ospedaliere, comune italiano, università, società di consulenza Asap, cooperativa sociale Onlus Pianeta Azzurro e cooperativa sociale Elios, per l'assunzione di vari profili professionali con l'incarico di collaboratore amministrativo, specialista degli standard, medico, assistente sociale, esperto linguistico, psicologo, contabile, educatore, educatore scuola infanzia, coordinatore servizi educativi, insegnante scuola dell'infanzia, animatore/trice e operatore socio sanitario oss, da assegnare tramite i propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad agosto

La Fondazione Irccs Policlinico San Matteo regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato di 12 unità di personale in funzione di collaboratore amministrativo professionale di categoria D in possesso dei titoli di studio conseguiti presso:

giurisprudenza;

teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

economia e commercio;

scienze economico-aziendali;

scienze politiche;

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

relazioni internazionali;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

scienze per la cooperazione allo sviluppo;

sociologia e ricerca sociale;

studi europei;

scienze e tecnologie informatiche;

scienze dell'educazione e della formazione;

scienze della comunicazione.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 24:00 di lunedì 26 agosto 2019.

Per ulteriori indicazioni consultare il sito online ufficiale della ''Fondazione Irccs Policlinico San Matteo > Concorsi''.

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Lazio) ha promulgato differenti Concorsi Pubblici, per l'inserimento di nuove risorse con l'incarico di specialista degli standard joint commission international per l'accreditamento degli ospedali e medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza e medicina interna, da assegnare nell'unità operativa complessa di medicina d'urgenza e pronto soccorso.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i successivi:

diploma di laurea;

fluente padronanza della lingua inglese.

È possibile proporre la propria candidatura direttamente sul portale web ufficiale della ''Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Università Cattolica del Sacro Cuore > Lavora con noi > Ricerche in corso''. Si precisa che il suddetto istituto ospedaliero non segnala nessuna data di scadenza.

Il comune di Casagiove in provincia di Caserta (Campania) ha modificato, integrato e riaperto i termini, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 posti con il ruolo di assistente sociale di categoria D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time di 18 ore a settimana. Per concorrere a tale selezione è necessario possedere i consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

scienze del servizio sociale;

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

servizio sociale e politiche sociali;

abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali nella sezione A degli assistenti sociali specialisti o nella sezione B degli assistenti sociali;

idoneità psicofisica.

La domanda di ammissione deve giungere entro le ore 12:00 di lunedì 26 agosto 2019.

Il sopraindicato bando è visibile sulla pagina internet ufficiale ''Comune di Casagiove''.

L'università degli studi di Firenze (Toscana) ha attivato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento con un contratto lavorativo subordinato a tempo indeterminato full time di 540 ore annuali di figure con la mansione di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese. Per aderire è opportuno detenere una delle corrispondenti lauree specialistiche-magistrali:

interpretariato di conferenza;

lingue e letterature afroasiatiche;

lingue e letterature moderne europee e americane;

lingue straniere per la comunicazione internazionale;

linguistica;

traduzione letteraria e in traduzione tecnico scientifica;

lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia;

lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;

traduzione specialistica e interpretariato.

La domanda di assunzione deve essere presentata entro le ore 13:00 di lunedì 5 agosto 2019.

Per acquisire maggiori dettagli consultare il sito online ufficiale ''Università degli Studi di Firenze-UniFi > Concorsi > Collaboratori ed Esperti Linguistici''.

Altre posizioni aperte

La società di consulenza Asap ricerca soggetti giovani laureati, da collocare nella sede occupazionale di Milano (Lombardia) in possesso dei corrispettivi titoli universitari e requisiti:

laurea in psicologia, economia, marketing, comunicazione;

ottima conoscenza di microsoft office;

competenze con i social networks come Twitter, Facebook, Linkedin, ecc;

diviene un plus la padronanza della lingua inglese.

Per concorrere a tale procedura selettiva inoltrare il proprio curriculum vitae in formato word direttamente sul portale web ufficiale della ''Asap all Services around People''. La società in questione non indica alcuna data di scadenza.

Pianeta Azzurro assume educatore per Ravenna (Emilia Romagna) e aree vicine, educatore scuola infanzia e insegnante scuola dell'infanzia per Carate Brianza (Lombardia), coordinatore servizi educativi per Milano e Hinterland (Lombardia) e animatori e animatrici per le scuole primarie tramite il comune di Monza (Lombardia). I partecipanti devono possedere i seguenti titoli di studio:

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in scienze della formazione;

laurea in psicologia;

laurea in scienze della formazione primaria;

diploma magistrale socio-psico-pedagogico.

L'inoltro del proprio cv previa registrazione va fatto direttamente sul portale web ufficiale della (Cooperativa sociale Onlus Pianeta Azzurro). Per queste opportunità lavorative non viene evidenziata nessuna data di scadenza.

Elios seleziona con un contratto di lavoro a tempo indeterminato par time e full time personale qualificato con la mansione di operatore socio sanitario Oss, da destinare presso GA psichiatria posizionata in zona Novara-Borgomanero-Arona (Piemonte). Per accedere alle suddette offerte di lavoro vengono richieste le successive qualifiche:

attestato di operatore socio sanitario O.S.S.

La domanda di adesione può essere inoltrata direttamente sulla pagina internet ufficiale della ''Cooperativa sociale Elios > Lavora con noi''. Anche in questo caso non viene definita la data di scadenza.