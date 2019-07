Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici, per la copertura di ruoli principali e di supporto, finalizzate alla realizzazione di uno short film dal titolo Arcana e correlato alla University of Southern California di Los Angeles. I casting si terranno a Milano e a Verona, mentre le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo veneto. Sono inoltre aperte le selezioni per la campagna pubblicitaria Back To School di Colourbook Italia.

Arcana

Per una importante produzione cinematografica italo/americana sono in corso le selezioni. In particolare, per quanto concerne uno short film realizzato da alcuni studenti della University of Southern California, di Los Angeles, si cercano attori e attrici per i seguenti ruoli: un uomo di età compresa tra 25 e 40 anni (ruolo principale: Umberto Vitale), una donna della stessa fascia di età (ruolo principale: Isabella Alighieri), un uomo tra 50 e 70 anni (ruolo principale: 'Don' Cardano), una donna tra 25 e 40 anni (ruolo di supporto: Elena Tornatore), un uomo tra 30 e 40 anni (ruolo di supporto: Cassio), un uomo di età compresa tra 20 e 25 anni (ruolo di supporto: Titorelli).

La University of Southern California è una tra le più importanti scuole cinematografiche di tutto il mondo, e opera in stretta sinergia con note case di produzione del settore. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, alcune fotografie e un eventuale acting reel, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''tatianar@usc.edu''. I casting si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, a Milano fino al prossimo 14 luglio e, successivamente, a Verona, dove peraltro verranno in seguito effettuate le riprese dal 2 al 14 agosto.

Back To School

Per la campagna pubblicitaria, correlata soprattutto ai social network e dal titolo Back To School, sono attualmente aperte le selezioni di ragazzi ambosessi, dai 10 anni in su, spigliati, simpatici e in grado di rappresentare adeguatamente il brand ColourBook Italia al fine di promuovere la collezione dedicata interamente al rientro a scuola di tanti studenti. A tale proposito, occorre inviare un video di carattere puramente amatoriale nel quale vengano poste in particolare evidenza le abilità dei candidati nell'utilizzo dei colori.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 21 luglio tale video (in cui raccontano se stessi e da condividere poi su Facebook e/o su Instagram con il tag @colourbookitalia e l'hashtag #colourbookcasting) unitamente ai propri dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''casting@colourbook.it''. Per i minorenni la candidatura va inoltrata a cura dei genitori o di chi ne fa le veci.