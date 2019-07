Sono attualmente in corso le selezioni di attori, attrici, comparse e figuranti per un film diretto da Massimiliano Russo e di modelle e modelli per alcune iniziative di GiZa Eventi a Milano.

Un nuovo film

Per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Massimiliano Russo sono in corso le selezioni di attori e attrici senza limiti di età, nonchè di comparse e figuranti. Russo ha diretto di recente il film dal titolo Transfert ed è anche conosciuto come sceneggiatore e attore.

Si precisa che per tutti i ruoli attoriali, sia principali che secondari, si richiedono precedenti esperienze recitative. Oltre alla richiesta 'generica', per il film si cercano una attrice (francese o italo-francese) di età scenica compresa tra 50 e 65 anni, e un attore siciliano di età scenica intorno ai 25 anni, con occhi e capelli chiari e struttura fisica tra il normale e l'esile. I casting per tutti gli attori e le attrici si svolgeranno giovedì 1° agosto a Catania, a Via Umberto I, n.

145, per l'intera giornata a partire dal mattino.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sè un documento di identità, il proprio codice fiscale e il curriculum artistico-professionale. In sede di selezioni i candidati devono proporre un breve monologo, un dialogo o un estratto a libera scelta (di durata massima di 2 minuti). Per quanto concerne figuranti e comparse, questi non devono presentarsi ai casting indicati, ma inviare la propria candidatura, corredata di dati personali e riferimenti di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ changeofheart.it.

Allo stesso indirizzo email possono inoltrare la propria candidatura anche quanti desiderano far parte dello staff tecnico.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi cerca modelle e modelli per importanti iniziative su Milano. Innanzitutto, per il 14, 15 e 16 settembre, si selezionano modelli/e per accoglienza nel capoluogo lombardo a Corso Buenos Aires, Via Orefici e Piazza Oberdan, per la durata complessiva di 8 ore lavorative al giorno con orario tuttora da definire. Sempre GiZa Eventi per lunedì 16 settembre cerca modelle e modelli per accoglienza a Via Oberdan, a Milano, dalle ore 16, 30 alle ore 21.

In entrambi i casi si richiede una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Le candidature relative alle due iniziative vanno inviate a questo indirizzo di posta elettronica: casting@ gizaeventi.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, età, altezza, taglia, e allegando foto e curriculum.

Nel primo caso nell'oggetto della email occorre inserire 'Modello/a Milano 14-15-16 settembre', mentre nel secondo caso è necessario indicare 'Modello/a Milano 16 settembre'.