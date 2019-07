Al momento, l'Agenzia del Demanio, il Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Camera dei deputati hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diversi profili altamente competenti da assegnare presso i propri organismi situati sul territorio italiano.

Posizioni aperte ad agosto

L'Agenzia del Demanio ha indetto quattro Concorsi Pubblici, per il conferimento a tempo indeterminato di 4 impieghi, di cui uno in funzione di referente di contabilità generale in possesso della laurea in economia e commercio, da disporre nella sede di lavoro di Cagliari (Sardegna), uno in qualità di referente amministrativo detentore del diploma ad indirizzo economico, da accogliere nell'area di Roma (Lazio), uno con il ruolo di assistente segreteria che ha conseguito il diploma di scuola superiore, da collocare in località di Napoli (Campania) e uno con l'incarico di referente tecnico da immettere nella zona di Roma possessore della laurea in ingegneria civile, edile, architettura.

Per quanto concerne le domande di partecipazione devono giungere entro le ore 23:59 di venerdì 9 agosto 2019. Per acquisire maggiori dettagli consultare il sito internet ''Agenzia del Demanio'' seguendo il percorso > Lavora con noi > Consulta le posizioni aperte''.

Il Governo Italiano ha proclamato una procedura di selezione, per il passaggio di 41 unità di personale dalla categoria B al parametro economico iniziale della categoria A, rivolta al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 3 unità di personale dalla categoria B al parametro economico iniziale della categoria A, destinata al personale di ruolo speciale della protezione civile.

L'istanza alla procedura di mobilità deve essere stilata usufruendo del modulo allegato e indirizzata al dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio trattamento giuridico contenzioso politiche formative, servizio trattamento giuridico reclutamento e mobilità. Le domande di ammissione devono essere trasmesse telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: dip @ pec.governo.it entro lunedì 19 agosto 2019.

Per ottenere maggiori chiarimenti interpellare il portale web del ''Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri seguendo il percorso > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso''.

Bandi di concorso a settembre

La Camera dei deputati ha attivato due bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di 38 unità di personale, di cui 30 posti destinati ai consiglieri parlamentari della professionalità generale (codice C01) e 8 posizioni rivolte ai consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con la specializzazione informatica (codice C02).

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

avere non meno di 18 anni e non aver superato i 45 anni di età.

I concorrenti devono versare un contributo di segreteria equivalente a 10,00 euro. Le domande di assunzione devono essere presentate soltanto telematicamente tramite l'applicazione disponibile all'indirizzo: https:// concorsi.camera.it e raggiungibile anche dalla pagina internet istituzionale della ''Camera dei Deputati'': www. camera.it entro le ore 18:00 (orario italiano) di venerdì 13 settembre 2019.