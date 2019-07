Mentre proseguono le selezioni di comparse per un film con il noto attore Riccardo Scamarcio quale interprete principale, è stata data notizia della possibilità di inoltrare la propria candidatura anche online. Sono poi ancora aperte le selezioni di attori per uno spot da girare in Veneto e destinato al web.

Un importante film

In un precedente articolo si è data notizia del nuovo film con Riccardo Scamarcio e prodotto da Lebowsky srl, indicando richieste e data delle selezioni.

Occorre tuttavia aggiungere che la casa di produzione Oz Film, che si occupa dei casting, ha ulteriormente precisato il fatto che esiste la possibilità di proporre la propria personale candidatura come comparse anche via online, soprattutto per venire incontro a quanti si trovano nell'impossibilità di essere presenti alle prossime selezioni. A tale proposito, gli interessati devono far riferimento o alla pagina ufficiale Facebook di Oz Film, dove possono reperire ogni ulteriore informazione e dettaglio, o inoltrare direttamente la propria candidatura (per i minorenni la procedura deve essere a cura dei genitori o di chi ne fa le veci) all'indirizzo di posta elettronica figurazioni@ ozfilm.it, inserendo in oggetto il titolo del film, ovvero 'Ciccio Paradiso'.

Nell'email in questione occorre indicare i propri dati personali e di contatto, allegando poi almeno due fotografie (in primo piano e a figura intera), la copia di un documento di identità e del codice fiscale nonché del proprio codice Iban e, per i candidati extracomunitari, quella del permesso di soggiorno in corso di validità. Si precisa che non è ritenuto sufficiente l'invio esclusivo degli estremi dei documenti in questione, e che le foto da allegare devono essere in formato non superiore a 200 kb.

Si ricorda che la richiesta è rivolta innanzitutto verso uomini e donne maggiorenni di non più di 80 anni e bambini 8/10 anni tutti, adulti e minori, alquanto magri. Infine, la produzione ricerca altri minori 3/13 anni ma con struttura fisica atletica.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot di carattere pubblicitario di un noto brand di elettroutensili destinato al web sono attualmente in corso le selezioni di attori.

Le riprese verranno poi effettuate tra la fine del mese di luglio e gli inizi del mese di agosto in Veneto. La richiesta è indirizzata verso un attore di età scenica compresa tra 30 e 45 anni, di corporatura fisica nella media e di statura non inferiore a 1,75 m, possibilmente con capelli biondi o castano-chiari. Trattandosi di uno spot per elettroutensili si richiede poi un minimo di dimestichezza con tali attrezzature da lavoro.

Oltre alla regolare retribuzione, per i selezionati è prevista anche la copertura integrale delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura a cosenude @gmail.com. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Facebook di Verona Film Commission.