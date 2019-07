Sono in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per uno spot che vede come protagonista principale il noto chef Gino D'Acampo e quelle di hostess, a cura di GiZa Eventi, per alcune interessanti manifestazioni.

Uno spot

Per la realizzazione di un importante spot le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine di questo mese di luglio nei pressi di Olbia, in Sardegna, sono tuttora aperte le selezioni, a cura dell'agenzia Casting Sardegna, finalizzate alla ricerca di varie figure.

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di un importante video di Iceland UK, che avrà come protagonista principale il noto chef Gino D'Acampo, conosciuto nel nostro Paese ma che in Gran Bretagna, dove peraltro opera prevalentemente, è considerato addirittura una vera e propria celebrità. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una donna intorno a 60 anni, con viso paffutello, struttura fisica robusta, capelli grigi al naturale (ruolo 'Nonna'), una donna di circa 35 anni, non particolarmente alta e con capelli castano/scuro (ruolo 'Madre'), un bambino tra 11 e 12 anni e uno di età compresa tra 5 e 6 anni, entrambi con occhi azzurri.

Pubblicità

Tutti i candidati devono risiedere in Sardegna (se possibile, nei dintorni di Olbia), e possedere una notevole spigliatezza davanti alle telecamere, anche se in realtà non si richiedono comunque precedenti esperienze di carattere recitativo. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a indicazioni relative a statura, peso e residenza, allegando poi due fotografie in primo piano (con fondo uniforme) e una foto a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingrossanapatricelli @gmail.com. I casting si terranno poi su convocazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Alcuni eventi

Per alcune interessanti manifestazioni, sono attualmente in corso le selezioni di hostess da parte di GiZa Eventi. Tra queste, se ne segnala innanzitutto una che si terrà a Milano (stazione Cadorna) il prossimo 10 luglio. In tale ambito la richiesta è orientata verso una hostess che abbia, se possibile, esperienza nell'ambito di attività di tipo promozionale, di sagre, di utilizzo di casa in negozi. Le interessate devono inviare quanto prima la propria candidatura a: federica@ gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Hostess Cassa Milano' e indicando dati personali, riferimenti di contatto, età, taglia e altezza.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica possono inoltrare la propria candidatura, corredata dagli stessi dati, quante sono interessate a prendere parte ad un'altra importante manifestazione che si terrà sabato 20 luglio ad Olbia, in relazione alla quale sono in corso le selezioni di hostess per accoglienza. In questo caso occorre inserire nell'oggetto 'Hostess Olbia'.