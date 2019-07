Sono aperte le selezioni per la ricerca di comparse e figurazioni speciali per la realizzazione di un interessante short film, diretto da Emanuela Ponzano, le cui riprese verranno poi effettuate tra Asiago e Vicenza. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per spettacoli teatrali di Menippos Produzioni in collaborazione con Absinthe Teatro.

Un cortometraggio

Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo 'Una nuova prospettiva', sono in corso le selezioni di comparse e figuranti speciali.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, per questo short film scritto e diretto dalla regista Emanuela Ponzano e prodotto da RedString con Kaos, SmileVision e FrameVox, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di varie età, residenti tra Vicenza e Asiago. Come figuranti speciali si cercano prevalentemente uomini di età compresa tra 25 e 50 anni, che abbiano un aspetto con caratteristiche proprie di tedeschi, austriaci, rumeni e ungheresi. Come comparse, la ricerca è correlata a candidati dall'aspetto siriano o con capelli scuri e carnagione olivastra, nonché a bambine tra 6 e 9 anni, ragazzini tra 9 e 16 anni, donne tra 35 e 45 anni, uomini di età compresa tra 40 e 50 anni e anziani tra 70 e 80 anni.

Pubblicità

Le riprese verranno poi effettuate nei pressi di Asiago, in provincia di Vicenza. Gli interessati che intendono presentare la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e quanto ritengano utile per un'adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: unanuovaprospettivafilm@gmail.com. I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione e in tale ambito tutti i candidati saranno tenuti a portare un documento di identità e il codice fiscale. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un parente munito di apposita delega o dal relativo tutore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Spettacoli teatrali

Per realizzare a Catania spettacoli prodotti da Menippos Produzioni in sinergia con Absinthe Teatro, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici. A tal proposito, la richiesta è indirizzata verso una donna di età compresa tra 35 e 45 anni, una tra 20 e 30 anni e un uomo tra 50 e 70 anni. Le selezioni si terranno poi, solamente su convocazione, il 25 e il 26 di luglio a Catania, dopo una preselezione che si svolgerà in relazione alla documentazione inoltrata in allegato alla propria candidatura, che dovrà essere corredata di dati personali, riferimenti di contatto, fotografie (in primo piano e a figura intera) e curriculum artistico-professionale, da inoltrare quanto prima a: medecand@gmail.com.