Sono tuttora aperte le selezioni per una serie televisiva di RAI Uno incentrata sulla figura del commissario Ricciardi e con Lino Guanciale come interprete principale. I prossimi casting, finalizzati alla ricerca di comparse, si terranno a breve a Napoli. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni, anche in questo caso di comparse, per la realizzazione di uno spot da girarsi nelle vicinanze di Grosseto.

Una serie televisiva di RAI Uno

Proseguono i casting per una nuova importante serie televisiva, che verrà poi trasmessa da RAI Uno e con il noto attore Lino Guanciale nel ruolo di protagonista.

Attualmente, per questa serie dedicata alla figura del commissario Ricciardi e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, si cercano numerose comparse. Proprio di recente lo scrittore, che è anche sceneggiatore della fiction, ha abbandonato, non senza qualche venatura di polemica, il progetto televisivo pur confermando la profonda stima nei confronti dell'attore che è stato chiamato a interpretare il personaggio da lui creato.

Tornando alle selezioni, le prossime si svolgeranno a Napoli l'1 luglio, dalle ore 10 alle ore 18, presso il locale 'Jemaka' (Via Ponti Rossi, 113).

La richiesta è orientata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 80 anni e residenti nell'ambito della regione Campania. Gli interessati devono presentarsi direttamente muniti di un proprio documento di identità e del codice fiscale (o della tessera sanitaria). Trattandosi di una serie televisiva ambientata prevalentemente negli anni '30 non possono presentarsi ai casting soggetti con meches, tinte particolari dei capelli, tatuaggi, piercing, così come quanti si sono sottoposti a interventi di chirurgia estetica.

Uno spot

Per la realizzazione di un interessante spot le cui riprese verranno poi effettuate a Magliano, in provincia di Grosseto, il 9 e il 10 luglio, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse. In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 25 e 70 anni, residenti o quantomeno con un appoggio a Grosseto. Si richiede la disponibilità per le due intere giornate, mentre gli orari di lavoro verranno fissati con precisione solo in seguito.

Le selezioni, a cura di RH Casting Service, si svolgeranno a breve esclusivamente su convocazione. Le comparse verranno retribuite sulla base di quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro (CCNL) per i generici. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (a figura intera e in primo piano), al seguente indirizzo di posta elettronica: rhcastingservice@gmail.com.