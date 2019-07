Il Comune di Milano assume 350 nuove figure professionali e per farlo ha bandito ben 11 concorsi. Sono del resto tante e svariate le opportunità lavorative della città lombarda e in alcuni casi i candidati potranno partecipare anche con la licenza media. Per cui fondamentale sarà leggere con attenzione il bando relativo alla figura per la quale si intende partecipare al concorso. Si può fare attraverso il sito del Comune di Milano a questo indirizzo www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/ bandi-di-concorso.

Saranno come al solito tanti gli italiani, non solo del Nord, a cercare tramite queste selezioni di riuscire a ottenere un posto di lavoro, per cui è lecito attendersi un numero alto di domande.

I posti a concorso nelle categorie C e D

I vari concorsi banditi dal Comune di Milano offrono tanti posti a disposizione in più ambiti. Sono previste 11 assunzioni nella categoria C in qualità di istruttore dei servizi informativi, mentre per quanto riguarda la categoria D sono diverse le figure ricercate.

Si cercano soprattutto istruttori direttivi dei servizi amministrativi (sono ben 123 i posti messi a disposizione), ma anche 9 istruttori direttivi dei servizi informativi, 11 nuovi istruttori direttivi dei servizi di biblioteca e 50 istruttori direttivi dei servizi economico-finanziari. Per quanto riguarda questi profili è necessaria la laurea (indicata dal relativo bando) e si potrà fare domanda per partecipare al concorso fino al prossimo 30 agosto.

Diverse sono le prove d'esame: chi vorrà ottenere questo posto di lavoro dovrà superare prima un test preselettivo, quindi una prova scritta e una prova pratica, prima dell'orale finale.

Gli altri posti a concorso

Le altre posizioni fanno parte della categoria D e le figure ricercate sono diverse. Il Comune di Milano con questa selezione pubblica ha messo a concorsi 35 posti come collaboratore dei servizi tecnici in vari ambiti, 11 come collaboratori dei servizi tecnici relativi al verde, altri 20 come collaboratori per esigenze varie, quindi 12 collaboratori relativi alla protezione civile.

Infine si cercano anche 17 collaboratori per i servizi funebri e 51 esecutori, sempre relativi ai servizi funebri. Per queste posizioni - per le quali è necessario il diploma o in alcuni casi anche la licenza media (leggere con attenzione il bando) - si potrà fare domanda invece fino al prossimo 3 settembre. A differenza delle categorie C e D, non si dovrà sostenere la prova scritta. Chi vorrà ottenere questi posti di lavoro dovrà comunque superare un test preselettivo, una prova pratica e il colloquio orale.