Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati diramati nuovi Concorsi Pubblici per la professione di istruttore assistente all'infanzia, assistente sociale e collaboratore amministrativo. I bandi, con scadenze nel mese di agosto, verranno espletati presso il Comune di Nova Milanese (per istruttore infanzia); il Comune di Scanzorosciate (per assistente sociale) e presso il Comune di Venezia (per il ruolo di collaboratore amministrativo).

Bando per istruttore assistente infanzia

Un bando di concorso pubblico è stato indetto dal Comune di Nova Milanese, in provincia di Monza e della Brianza, per l'assunzione di due posti di istruttore assistente d'infanzia. Alla selezione possono partecipare coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale di cui alla classe L-19;

LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;

Diploma di assistente per l’infanzia;

Altri titoli equiparati.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nova Milanese; tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

La scadenza è fissata al prossimo 21 agosto. La copia del bando è disponibile, sul sito del comune alla voce 'amministrazione trasparente – bandi di concorso'.

Concorso per assistente sociale

Il Comune di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito un Diploma di Assistente Sociale, o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Domanda di ammissione

La domanda deve pervenire, entro il 21 agosto prossimo, tramite PEC, raccomandata o direttamente all'ufficio predisposto. Ricordiamo che il testo completo del bando è pubblicato, nel sito: comune.scanzorosciate.bg.it - sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

Bando per un collaboratore amministrativo

La Città Metropolitana di Venezia ha emesso un bando di concorso, per la copertura di un collaboratore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette.

Gli aspiranti che intendono prendere parte al concorso devono essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di durata almeno biennale conseguito dopo la licenza media inferiore.

Presentazione della domanda

L'istanza deve essere trasmessa con uno dei seguenti metodi: invio mediante posta elettronica semplice o certificata; consegna diretta all'ufficio protocollo del comune o posta raccomandata, entro il 22 agosto.

Per eventuali informazioni è possibile reperire l'intero bando, collegandosi al sito istituzionale 'cittametropolitana.ve.it'.