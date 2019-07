Attualmente, sono in atto nuove assunzioni da parte della cooperativa sociale Onlus La Spiga, dell'azienda socio sanitaria territoriale Lariana, dell'azienda sanitaria locale Barletta Andria Trani, del comune di Castelfranco Veneto e di InfoJobs a nome dei Servizi Sociali La Goccia scsarl, di Etjca S.P.A. e dell'agenzia per il lavoro Openjobmetis SpA, al fine di reclutare numerose figure professionali come educatore, psicologo, assistente sociale, operatore socio sanitario Oss e operatore socio assistenziale Osa, da disporre in diverse province e regioni d'Italia.

Bandi di concorso a luglio e agosto

La cooperativa sociale La Spiga ricerca educatrici asilo nido per Garbagnate Milanese, educatori ADM per Limbiate e Nova Milanese, educatori per AES territorio Lissone e Monza, educatori scolastici per Calolziocorte in provincia di Lecco, educatore con formazione ABA per Gavirate in provincia di Varese, in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola superiore;

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in psicologia;

esperienza maturata nel profilo d'interesse.

Le domande di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae devono essere inoltrate mediante il successivo indirizzo email: info @ cooperativalaspiga.it trovabile sul sito online: www. cooperativalaspiga.it entro sabato 27 luglio 2019, sabato 24 e venerdì 30 agosto 2019.

L'Asst Lariana di San Fermo della Battaglia in provincia di Como (Lombardia) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con la carica di dirigente psicologo cui attribuire l'espletamento dei servizi connessi alla funzione mediazione e da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le istanze devono pervenire entro domenica 4 agosto 2019. Tale bando è visionabile sulla Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05/07/2019.

L'Asl Barletta-Andria-Trani (Puglia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato di 2 collocazioni con la nomina di assistente sociale da destinare presso la R.E.M.S. di Spinazzola dell'Asl BAT. I concorrenti devono detenere i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in servizio sociale L-39 D.M. 270/2004 o scienze del servizio sociale 06 D.M. 509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 57/S o servizio sociale e politiche sociali LM-87 ossia diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio sociale;

iscrizione all'albo professionale.

Il partecipante deve esibire la domanda di ammissione telematicamente utilizzando il modello online disponibile nella sezione > concorsi/domande online > del portale web istituzionale: www. sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani entro le ore 23:59 di giovedì 15 agosto 2019.

Il comune di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso (Veneto) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per l'immissione con un contratto di formazione e lavoro della durata di diciotto mesi, part time di ventiquattro ore settimanali di un'assistente sociale di categoria D. Per poter concorrere alla suddetta procedura di selezione è opportuno possedere i seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea triennale della classe 06 D.M. 509/1999 in scienze del servizi sociale;

laurea della classe L-39 in servizio sociale D.M. 270/2004;

laurea specialistica della classe 57/S in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali D.M. 509/1999;

laurea magistrale appartenente alla classe LM-87 servizio sociale e politiche sociali D.M. 270/2004;

abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni;

avere la patente di guida di tipo B.

Le domande di adesione al bando con allegato il proprio curriculum vitae devono giungere al comune di Castelfranco Veneto (TV) mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mano o tramite la casella di posta elettronica certificata PEC: comune.castelfrancoveneto @ pecveneto.it entro venerdì 16 agosto 2019.

Ulteriori posizioni aperte

I Servizi Sociali La Goccia scsarl ricercano con un contratto di lavoro a tempo determinato full time di 38 ore a settimana un operatore socio sanitario Oss da inserire nella casa di riposo di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza (Veneto) in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

attestato regionale corso Oss operatore socio sanitario 1000 ore;

disponibilità ad esercitare su turni di mattina, pomeriggio e notte.

Etjca S.P.A. di Barberino di Mugello di Firenze (Toscana) seleziona con un contratto a tempo determinato part time al mattino (con possibilità di assunzione a lungo termine) soggetti con l'incarico di operatore socio sanitario Oss e di operatore socio assistenziale Osa per assistenza domiciliare, con i corrispettivi titoli e requisiti:

qualifica di Oss-Osa;

esperienza in tale ruolo;

essere automuniti;

disponibilità immediata.

L'agenzia per il lavoro Openjobmetis SpA di Chioggia a Venezia (Veneto) assume con un contratto a tempo determinato part time personale con il compito di operatore socio sanitario Oss con le successive qualifiche e requisiti:

titolo di Oss;

attestato di disoccupazione;

residenza in provincia di Venezia;

automuniti;

disponibilità immediata;

esperienza maturata presso organismi simili come IPAB, case di riposo, ecc;

essere disponibili a prendere servizio su turni, anche festivi e notturni.

Coloro che desiderano presentare la domanda di partecipazione in tali posizioni aperte devono contattare la pagina web ''InfoJobs > Offerte di lavoro'' selezionando il profilo di interesse.

Le sopracitate offerte di lavoro non hanno nessuna data di scadenza.