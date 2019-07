Al momento sono in corso altre assunzioni per conto dei centri per l'impiego del Lazio RomaLabor, Bakeca.it da parte dell'associazione PSY Onlus, società di formazione e consulenza Make it So e azienda InfoJobs a nome di Tempor S.p.A. e Gi Group S.p.A. che ricercano altro personale preparato con la mansione di operatore socio sanitario Oss, psicologo, assistente sociale ed educatore, da assegnare nelle sedi di lavoro situate in varie città italiane.

Posizioni Aperte a luglio

La regione Lazio RomaLabor seleziona profili qualificati con il compito di operatori socio sanitari Oss da inquadrare con un contratto di lavoro full time con turni e con un contratto lavorativo part time con possibilità di trasformazione a tempo pieno e da collocare presso l'area occupazionale di Velletri e di Lariano (Lazio). Gli eventuali candidati possono accedere a tali selezioni soltanto se in possesso dei seguenti requisiti:

qualifica di operatore socio sanitario O.S.S.;

aver frequentato il corso di oss/osa anche in atto;

automuniti;

diviene un plus detenere alcune esperienze professionali;

non c'è nessun limite di età.

Per la presentazione delle domande di ammissione è opportuno recarsi presso il CPI e stilare l'apposito modulo.

Gli addetti del centro per l'impiego raccolgono le istanze mediante un colloquio finalizzato a valutare il possesso dei requisiti e la disponibilità reale del partecipante ad aderire ai presupposti di lavoro offerti. Per visionare al meglio le suddette posizioni aperte consultare il sito web ''Centri per l'impiego del Lazio RomaLabor > Bacheca delle Offerte di lavoro'' entro martedì 30 luglio 2019.

Ulteriori ricerche in atto

Il portale online Bakeca.it ha pubblicato a nome dell'associazione PSY Onlus di Roma un avviso pubblico, per il reclutamento part time di nuove risorse esperte con la carica di psicologo psicoterapeuta con tre anni di esperienza clinica post specializzazione. Per proporre la propria candidatura inoltrare una email alla casella: info @ associalzionepsy.it oppure chiamare telefonicamente il numero: 06.64.82.13.25.

Per avere maggiori indicazioni collegarsi sulla pagina internet ufficiale ''Bakeca.it > Offerte di lavoro''. Non viene indicata nessuna data di scadenza.

La società di formazione e consulenza Make it So di Roma (Lazio) ha attivato le selezioni per il semestre settembre 2019-marzo 2020 per un tirocinio per uno psicologo che ha conseguito la laurea in psicologia. Il tirocinante deve supportare i professionisti della società nella programmazione dei progetti di consulenza delle risorse umane e soprattutto sul potenziamento delle hr come formazione, selezione e team coaching.

Inoltre, il praticante deve partecipare all'organizzazione dei programmi formativi, sostenere la comunicazione con i clienti privati e aziende e intervenire alla pianificazione e alla distribuzione dei progetti di consulenza. Sono stabiliti anche servizi di supervisione in aula, con la facoltà di certificarsi in maniera assolutamente gratuita in ambito hr.

Coloro che desiderano aderire alla sopracitata procedura selettiva devono fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali tramite l'indirizzo email: selezione @ makeitso.it.

Tuttavia, per visionare al meglio tale opportunità collegarsi sul portale online ''Società di formazione e consulenza Make it So > Contatti > Opportunità di lavoro > Posizioni aperte''. Non viene segnalata alcuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro Tempor S.p.A. assume per azienda cliente del settore socio sanitario con un contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe full time di 36 ore a settimana soggetti con il ruolo di assistente sociale per la zona di Empoli in provincia di Firenze e Valdarno in provincia di Arezzo (Toscana). I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

laurea specifica per l'attuazione dell'attività;

iscrizione all'albo A o B degli assistenti sociali;

disponibilità a spostarsi nelle aree vicine.

È possibile inviare il proprio curriculum vitae mediante il sito web ''InfoJobs > Offerte di lavoro''.

La società Gi Group S.p.A. con filiale a Torino (Piemonte) seleziona con un contratto di lavoro a tempo determinato di 36 ore settimanali full time personale con la nomina di educatore professionale in possesso dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione e della formazione;

laurea in educazione professionale ''interfacoltà'';

esperienza nel medesimo settore;

disponibilità immediata.

La domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae va trasmessa telematicamente all'indirizzo email: crocetta.selezione @ gigroup.com indicando nell'oggetto ''Edu/To''. La suddetta offerta di lavoro è reperibile sulla pagina internet ''InfoJobs > Offerte di lavoro''. In entrambe le posizioni aperte non sono previste date di scadenza.