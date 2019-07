Al momento il Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A ossia Formez PA e l'Agenzia del Demanio hanno indetto numerosi avvisi di selezione, per l'arruolamento di vari profili esperti da accogliere nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a luglio

Formez PA ha promulgato sei Concorsi Pubblici, per l'assegnazione di 9 posti di lavoro destinati a personale con la laurea specialistica in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea specialistica in ingegneria informatica, con un'esperienza di oltre dieci anni maturata in servizi di programmazione di algoritmi e/o di progettazione di architetture di impianti informativi e/o monitoraggio di sviluppo di impianti informativi;

laurea specialistica, con competenze di oltre dieci anni nel settore della pianificazione ed ottimizzazione di software di supporto ai sistemi tecnici e amministrativi nell'amministrazione pubblica;

laurea specialistica, con un'esperienza di oltre tre anni fino a cinque anni in materia di politiche sociali rivolte soprattutto ai casi delle dipendenze alcool-droga connesse;

laurea specialistica, con competenze di oltre tre anni fino a cinque anni in impieghi relativi agli accertamenti amministrativi e/o contabili di progetti;

laurea triennale, con esperienza di oltre cinque anni fino a dieci anni in attività relative agli accertamenti amministrativi e/o contabili di progetti;

laurea triennale, con competenze di oltre un anno fino a tre anni relative agli accertamenti amministrativi e/o contabili di progetti;

ottima padronanza della lingua inglese.

I candidati che vengono assunti prendono servizio tramite la Sede del Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e mediante la Sede del Committente Dipartimento Politiche Antidroga di Roma (Lazio).

Pubblicità

Pubblicità

La durata dell'incarico va da un minimo di cinque mesi ad un massimo di ventisei mesi. Le domande di assunzione con allegato il proprio curriculum vitae devono essere presentate direttamente sul sito web ''Formez PA > Lavora con noi > Avvisi'' entro lunedì 22 e mercoledì 24 luglio 2019.

Posizioni aperte ad agosto

L'Agenzia del Demanio ha proclamato due procedimenti selettivi pubblici, per il conferimento di 7 posizioni, di cui 5 incarichi in funzione di esperti tecnici strutturisti e 2 mansioni in qualità di esperti tecnici impiantisti, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato.

Pubblicità

Per proporre la propria candidatura è necessario possedere i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria civile;

laurea magistrale in ingegneria edile;

essere iscritti all'albo professionale;

risultare a norma con i CFP;

esperienza di almeno 5 anni maturata presso le pubbliche amministrazioni con il ruolo tecnico amministrativo (RUP);

patente di guida di tipo B;

buone competenze negli applicativi informatici.

Le domande di partecipazione devono essere esibite esclusivamente tramite la sezione ''Lavora con noi'' sul portale online: ''agenziademanio.it'' entro le ore 23:59 di venerdì 2 agosto 2019.