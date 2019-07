Calzedonia è nata a Verona nel 1986 ed è un'azienda che si occupa della produzione e distribuzione di intimo e costumi per uomo, donna e bambino. Nel corso degli anni ha avuto una espansione a livello mondiale, creando nuovi marchi, come Tezenis e Intimissimi, e aprendo nuovi punti vendita. La conseguenza è che nel suo sito web istituzionale inserisce costantemente Offerte di lavoro. Tra queste, attualmente ne compaiono tre molto ricercate, ovvero l'addetto vendita, alla sala e la figura della sarta. Dal sito stesso è inoltre possibile candidarsi online alla posizione ritenuta idonea.

Tre posizioni aperte di recente da Calzedonia

Calzedonia è dunque un gruppo con negozi propri o aperti in franchising in tutta Italia e dove lavorano e sono ricercati addetti di diverso tipo. In generale, queste sono accomunate da un requisito richiesto al candidato, e cioè la capacità di relazionarsi con il cliente generando in lui soddisfazione. Ad ogni modo, si possono prendere come esempi, tre offerte lavorative spesso presenti nell'area del sito web aziendale rivolta alle carriere.

Il ruolo più ricercato di tutti dall'impresa in questione, anche nel mese di luglio, è l'addetto vendite o sales assistant. Un esempio diretto riguarda la posizione ricercata per l'Outlet Incisa in Val D'Arno, provincia di Firenze. Il selezionato dovrà poi dedicarsi all'allestimento del negozio in cui verrà inserito e soprattutto sarà suo compito fondamentale fidelizzare il cliente. Per questo motivo Calzedonia richiede personale che abbia grinta e passione per la moda.

Altro requisito non meno importante è la conoscenza dell'inglese. Da notare che non vengono menzionati il possesso di esperienza precedente o vincoli legati all'età.

L'altra posizione aperta recentemente è quella di addetto sala ed è una figura ricercata ad esempio per il negozio Signorvino Vicolungo di Novara. Infatti, i centri d'acquisto di Calzedonia hanno anche uno spazio adibito alla enogastronomia e per il quale hanno bisogno di un lavoratore come quello appena nominato.

Data tale premessa, il futuro dipendente dovrà saper condurre l'acquirente nel suo percorso enogastronomico, dalla scelta del vino all'ottimo abbinamento con il pasto. Si richiede quindi una persona che abbia avuto esperienza in questo settore e che sia in possesso di un titolo formativo da assaggiatore di vini o sommelier.

Un ultimo caso da affrontare è la ricerca di una sarta interna e si può prendere in considerazione la richiesta di tale ruolo per l'Atelier Eme di Padova.

Questa volta, la candidata sarà impegnata nel controllo dei difetti degli abiti da sposa che arrivano nel punto vendita e nella loro riparazione. Oltre a questo dovrà gestire la presa degli appuntamenti per le prove d'abito. Quindi sarà necessario che la persona adatta a questo lavoro abbia avuto esperienza precedente nell'ambito sartoriale e del confezionamento.

Come eseguire la domanda di lavoro online

Per la candidatura online alle posizioni lavorative di Calzedonia è possibile utilizzare la sua pagina web sul lavoro.

Per accedervi bisogna innanzitutto digitare "calzedonia lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e poi cliccare sul primo link che compare. Comparirà una sezione del sito aziendale in cui bisognerà effettuare un click sul pulsante grigio "Invia il tuo CV". Tale operazione porterà a un'altra pagina dove sarà necessario selezionare la voce "Italia" nel riquadro "Paese" per avere a disposizione l'elenco delle offerte di lavoro italiane. L'ultimo passo da compiere sarà scegliere l'offerta adatta alle proprie capacità, cliccare su "dettagli", e una volta letta la descrizione basterà un click sul pulsante "Candidati" e seguire le indicazioni per completare la procedura di invio del curriculum.