Sono attualmente attive tre selezioni pubbliche per le professioni di assistente sociale, di farmacista e di tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con scadenza nel mese di agosto, sono stati emanati dal Comune di Vigevano (assistente sociale); dall'Università di Verona (per ricercatori) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (per il tecnico di laboratorio biomedico).

Selezione pubblica per assistente sociale

La Città di Vigevano, in provincia di Pavia, ha emesso una selezione pubblica, per la copertura di un assistente sociale a tempo indeterminato.

Possono partecipare alla selezione, i candidati che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea Triennale in scienze del servizio sociale;

Oppure, laurea specialistica (classe 57/S);

Altri titoli di studio che consenta l’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

Patente di guida di categoria B

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione può essere inviata, secondo una delle seguenti modalità: direttamente al protocollo generale del comune; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica mediante posta elettronica certificata, entro il 19 agosto. La copia integrale del bando è disponibile, sul sito internet del comune: comune.vigevano.pv.it.

Bando per sei ricercatori

L'Università di Verona ha indetto differenti procedure selettive, per la copertura di 6 posti di ricercatore, presso i dipartimenti di: 'Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica'; 'Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia'; 'Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia'; ' Anatomia Patologica'; 'Economia Aziendale' e ' Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale'.

Tra i requisti specifici è richiesto:

Dottorato di ricerca o titolo equivalente;

Diploma di specializzazione medica (per i settori interessati);

Aver usufruito di contratti di durata triennale;

Oppure, aver usufruito di assegni di ricerca, per almeno di tre anni (anche non consecutivi).

Invio della domanda

La domanda dovrà essere consegnata tramite procedura telematica, nel sito: pica.cineca.it/univr/2019rtdb006/, entro il prossimo 19 agosto. Ricordiamo che il testo completo è reperibile sul portale dell'ateneo: univr.it/it/concorsi.

Avviso pubblico tecnico biomedico

Pubblico avviso indetto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, per assunzioni a tempo determinato in qualità di 'collaboratore professionale - tecnico sanitario di laboratorio biomedico'. Oltre ai requisiti generali, gli interessati devono possedere:

Laurea in Tecniche di laboratorio biomediche;

Oppure, diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, entro il termine perentorio di giovedì 1° agosto 2019, secondo le modalità di seguito riportate: tramite PEC; consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna o a mezzo raccomanda.

Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione dell'avviso completo, connettendosi al sito: auslromagna.it - informazione istituzionale -selezioni, concorsi e assunzioni.