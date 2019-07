Al momento, le Ferrovie dello Stato Italiane e l'Azienda trasporti milanesi hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di diversi profili esperti in management, in materie tecniche, in discipline linguistiche-commerciali e appartenenti alle categorie protette, da distribuire nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Concorso pubblico ad agosto

Le Fs assumono con un contratto lavorativo a tempo indeterminato personale specialista pianificazione e gestione offerta da assegnare in Ferrovie del Sud-Est con la sede di lavoro a Bari (Puglia), in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

esperienza di almeno tre anni nel coordinamento e management dell'offerta di trasporto integrata-multimodale in ambienti regolamentati da contratto di servizio pubblico;

buona preparazione e conoscenza del sistema regolativo per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale;

eccellenti qualità di comunicazione;

inclinazione alla conduzione di piccoli gruppi al fine di ottenere obiettivi comuni;

alte competenze di osservazione e decodificazione dei dati;

saper operare it previsione di scadenze imminenti ed essere in grado di determinare le eventuali commissioni di precedenza degli incarichi deputati e quindi definire in maniera significativa i possibili quesiti;

possedere ottime doti logistiche;

avere una forte percezione di responsabilità;

propensione alla cura dei minimi particolari;

attitudine nell'adeguarsi ai mutamenti che si possono verificare nel contesto e perciò visualizzare le complicazioni con una concezione mirata al successo;

dimestichezza in MS excel e power point.

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente sul sito web ufficiale del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane > Ricerche in corso'' entro sabato 31 agosto 2019.

Posizioni aperte

L'Atm ricerca figure qualificate con il ruolo di agente di linea itinerante per sistemi di metropolitana automatica in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma, meglio ancora se in materie tecniche;

competenze in elettronica o elettrotecnica;

abilità nell'uso dei sistemi informatici;

buona padronanza della lingua inglese;

patente di guida di categoria B;

età compresa tra i 21 e i 45 anni;

diviene un plus appartenere alle categorie protette.

Infine, l'Azienda trasporti milanesi seleziona nuove risorse esperte con la mansione di addetto sportello Atm Point con i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea o diploma quinquennale ad indirizzo linguistico-commerciale;

eccellente conoscenza della lingua inglese;

è di preferenza la comprensione di un'altra lingua straniera;

pratica nell'impiego di applicativi informatici;

disponibilità a prendere servizio su turni rotativi, anche festivi su tutto il territorio della città di Milano e sul territorio della provincia di Monza Brianza (Lombardia);

ottime capacità relazionali e comunicative;

proattività e competenza;

capacità di gestione dello stress o condizioni di contrasto;

diviene un plus appartenere alle categorie protette.

Le domande di partecipazione devono pervenire direttamente sul portale online ufficiale ''Azienda Trasporti Milanesi'' seguendo il percorso > Lavorare in ATM > Posizioni Aperte.

Si fa notare che tale società non indica nessuna data di scadenza.