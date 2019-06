In queste settimane non mancano le informazioni inerenti ai Concorsi Pubblici: in particolare vi sono opportunità che riguardano la professione di educatore di asilo nido, di tecnico biomedico e di logopedista. I bandi, con scadenza nel mese di luglio, sono stati pubblicati dal Comune di Asti (educatore); dall'ULSS 8 Berica (tecnico biomedico) e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (per il ruolo di logopedista).

Due posti per educatore asilo nido

Il Comune di Asti ha indetto un concorso, per l'assunzione di due educatori di asilo nido.

Oltre ai requisiti generali è richiesto: un diploma in laurea in scienze dell'educazione o altri titoli equivalenti, tra cui una Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione, deve essere consegnata, entro il 18 luglio prossimo, tramite procedura telematica, presente nel sito: net.comune.asti.it/cmsasti/login.aspx. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo completo del concorso, nel portale istituzionale del Comune di Asti.

Avviso pubblico per tecnico di laboratorio

L'Azienda ULSS 8 Berica di Vicenza ha emanato un avviso pubblico, per il conferimento di cinque incarichi liberi professionali, nella professione di tecnico di laboratorio biomedico. I candidati devono aver conseguito conseguito una:

Laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico ;

Oppure, diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Domanda di partecipazione

Le domande devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ulss n.

8, con una delle seguenti modalità: consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo di Vicenza; inviate tramite casella personale di posta elettronica certificata, entro lunedì 1° luglio 2019. L'avviso pubblico è reperibile, nel sito internet: aulss8.veneto.it - sezione concorsi - avvisi per rapporti di lavoro di natura c.d. autonoma.

Bando per logopedista

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento indice un bando di concorso, per l'assegnazione di una borsa di studio, nell’ambito del progetto aziendale 'Addestramento, inserimento e valutazione di un logopedista'.

Possono prendere parte al concorso coloro che hanno conseguito una:

Laurea triennale in Logopedia, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2;

Oppure, diploma universitario di Logopedista.

Presentazione della domanda

L'istanza può essere consegnata con uno dei seguenti modi: a mano all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; spedita a mezzo posta o mediante PEC. La scadenza è fissata al prossimo 8 luglio.

Il testo completo del bando è pubblicato, nel sito aziendale: apss.tn.it sezione 'concorsi'.