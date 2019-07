Nuove interessanti opportunità in campo concorsuale per la professione di psicologo, educatore professionale, istruttore socio assistenziale educativo e dirigente. I bandi sono stati pubblicati dalla Città di Rosarno, per la professione di psicologo e educatore; dall'Unione dei Comuni Distretto Ceramico, in provincia di Modena (socio assistenziale) e dal Comune di Meda (dirigente area servizi alla cittadinanza).

Pubblicità

Pubblicità

Avviso reclutamento per psicologo ed educatore professionale

In Calabria, il Comune di Rosarno ha approvato un avviso di reclutamento per vari profili professionali, tra cui 4 istruttori direttivi psicologi e 4 istruttori direttivi educatori professionali, nell'ambito delle attività previste dalla misura di contrasto alla povertà. Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono essere in possesso di specifici titoli e requisiti.

Pubblicità

Istruttore direttivo psicologo

Diploma di laurea specialistica in Psicologia:

Oppure, diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento;

Iscrizione all’Albo Professionale degli psicologi;

Patente di guida di categoria B.

Istruttore direttivo educatore professionale

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione ( L19)

Patente di guida di categoria B.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire entro il termine perentorio del 12 agosto 2019, con uno dei seguenti modi: PEC o direttamente all'ufficio protocollo del comune.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di euro 20,00. Il testo completo del bando è reperibile, sul sito istituzionale del Comune di Rosarno 'comune.rosarno.rc.it'.

Selezione pubblica per istruttore socio assistenziale educativo

L'Unione dei Comuni Distretto Ceramico, in provincia di Modena, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore socio assistenziale educativo, da assegnare al Settore 'Politiche Sociali'.

Oltre ai requisiti generali è richiesto il possesso di:

Diploma di Laurea;

Conoscenza dei principali programmi informatici ;

Conoscenza della lingua inglese;

Patente di guida di categoria B.

Invio della domanda

La domanda potrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità: direttamente al Settore 'Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane' dell'unione; inviata con raccomandata o tramite posta elettronica certificata, entro il prossimo 31 luglio.

Pubblicità

Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Per ulteriori requisti è possibile scaricare il presente avviso, sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nella sezione 'concorsi'.

Bando per dirigente servizi alla cittadinanza

Il Comune di Meda, in provincia di Monza e Brianza in Lombardia, indice un concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un dirigente dei servizi alla cittadinanza.

Pubblicità

Per poter partecipare al concorso è necessario aver conseguito: il diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni e aver maturato per almeno quattro anni esperienze lavorative, presso enti ed organismi internazionali o essere dipendente di una pubblica amministrazione.

Domanda di partecipazione

La domanda può essere trasmessa tramite e-mail certificata; a mezzo raccomandata o direttamente all'uffcio protocollo del comune. La scadenza è fissata al prossimo 12 agosto. È possibile consultare il bando completo, visitando il portale istituzionale: 'comune.meda.it '.