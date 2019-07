Al momento sono ancora molte le offerte di lavoro per conto di varie istituzioni pubbliche come la Croce Rossa Italiana, il Ministero della Salute e la Corte Suprema di Cassazione al fine di assumere personale altamente preparato da assegnare tramite le proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a luglio-agosto

La Cri ricerca con contratti a tempo indeterminato nuove figure professionali con l'incarico di coordinatore centri operativi di emergenza per la sede COE di Settimo Torinese a Torino (Piemonte), di officer dipendenze-inclusione sociale per la zona di Roma (Lazio) e di responsabile nucleo pronto intervento per l'area di Messina (Sicilia), in possesso dei corrispondenti titoli di istruzione e requisiti (a seconda della figura):

laurea in ingegneria;

laurea magistrale o specialistica in ingegneria;

laurea in medicina, psicologia, infermieristica, scienze servizio sociale;

master in psicologia delle dipendenze o psicologia clinica;

diploma di scuola media superiore;

diploma di laurea;

ottima conoscenza della lingua inglese.

Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente sul portale web della ''Croce Rossa Italiana > Lavora con noi'' entro giovedì 25 luglio 2019.

La direzione generale della prevenzione sanitaria ha attivato un avviso pubblico per il conferimento di un ruolo di medico generico fiduciario per l'assistenza sanitaria medico-legale al personale navigante, marittimo e dall'aviazione civile, per la città di Salerno (Campania). Le risorse interessate a tale selezione devono aver conseguito i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea;

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale;

specializzazione o libera docenza in medicina interna o materie pari;

attestato di formazione in medicina generale;

iscrizione all'albo professionale;

eccellenti competenze dei sistemi informatici.

La domanda di partecipazione deve giungere al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 1, unicamente al successivo indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dgprev @ postacert.sanità.it indicando come oggetto ''Avviso Pubblico per un incarico di medico generico fiduciario per la località di Salerno'' entro sabato 3 agosto 2019.

Ulteriori posizioni aperte a settembre

Il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione rende noto che è in corso un bando destinato ai giovani giuristi per 60 tirocini formativi da disporre mediante le sezioni civili e penali della Corte Suprema di Cassazione. Tale tirocinio ha inizio ad ottobre 2019 e termina ad aprile 2021 ed è rivolto ai partecipanti laureati in giurisprudenza e che sono possessori dei corrispettivi requisiti:

non avere 30 anni di età compiuti;

non avere riportato condanne per delitti colposi o pena detentiva per infrazioni e non essere sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

aver acquisito una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ossia, una votazione di laurea non inferiore a 105/110.

Le istanze devono essere indirizzate all'ufficio del Segretariato Generale collocato all'interno del palazzo della Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma e trasmesse tramite la casella email: tirocini.cassazione @ giustizia.it entro le ore 14:00 di lunedì 9 settembre 2019.