Attualmente, alcune Banche italiane come Intesa Sanpaolo, Mediolanum e Unipol ricercano nuovo personale qualificato in funzione di consulenti finanziari, contabili, analisti e specialisti, da dislocare tramite i propri organismi collocati sul territorio nazionale.

Posizioni aperte

L'istituto di credito Intesa Sanpaolo Group seleziona ulteriori profili in qualità di consulenti finanziari junior da assegnare presso la sede di lavoro di Torino (Piemonte) e Milano (Lombardia), in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in economia, finanza, scienze bancarie, scienze assicurative, giurisprudenza;

intraprendenza;

orientamento al cliente;

capacità di relazione e comunicazione.

La società assume anche figure con il ruolo di addetto contabilità titoli da accogliere mediante l'area occupazionale di Milano.

Per tale opportunità lavorativa sono richiesti i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in economia, ingegneria gestionale;

fluente padronanza della lingua inglese;

abilità nell'utilizzo degli applicativi informatici come i.e. Excel, office;

diviene un plus avere certe competenze nei sistemi informatici assicurativi;

preparazione sulle norme contabili Local Gaap e IAS-IFRS nel settore assicurativo;

conoscenza degli strumenti contabili e di reporting come i.e. Sofia, gamma, SAP, tagetik.

Si fa presente che le sopracitate Offerte di lavoro sono state pubblicate lunedì 12 agosto 2019 e non indicano nessuna data di scadenza.

Per ulteriori delucidazioni si può contattare il portale web ufficiale della ''Banca Intesa Sanpaolo''.

La Banca Mediolanum ricerca soggetti con il ruolo di addetto pianificazione strategica ed analisi di business, da inserire nella zona lavorativa di Milano. Gli aspiranti per accedere alla suddetta posizione aperta devono possedere i consecutivi requisiti:

esperienza maturata nel campo dei servizi bancari e finanziari tramite primarie società di revisione;

buona formazione nel bilancio civilistico e consolidato;

dimestichezza dei processi contabili Local e IAS-IFRS;

diviene un plus una determinata conoscenza di SAS.

Oltre a ciò, si selezionano candidati con l'incarico di analista funzionale IT, da inserire nell'area pianificazione e controllo-commissioning di Milano, in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea tecnologica o in discipline economiche;

competenze nei linguaggi di programmazione (SQL), di strumenti di data integration, di business intelligence (SAP BO, SAS, Power BI, ecc.) modellazione dati e capacità di Erwin Data Modeler.

Per altre informazioni è possibile consultare la pagina online ufficiale della ''Banca Mediolanum''. Anche in questo caso, non viene segnalata alcuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in corso

Il Gruppo Unipol assume con un contratto a tempo indeterminato personale con la mansione di specialista sviluppo prodotti bancassurance, da immettere nell'area di Torino. I titoli di studio di istruzione e i requisiti richiesti sono i seguenti:

laurea specialistica in materie economiche;

saper gestire il mercato assicurativo Danni Non Auto in ambito degli infortuni, malattie, incendio, perdite pecuniarie;

diviene preferenziale la conoscenza della banca assicurazioni;

eccellenti doti informatiche;

disponibilità alle trasferte giornaliere e settimanali sul territorio italiano.

Per maggiori chiarimenti si può interpellare il sito internet ufficiale del ''Gruppo Unipol''.

La data di scadenza non viene precisata.