Attualmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diramato diversi bandi di concorso, per conto di varie istituzioni pubbliche per l'assunzione di alcune unità di personale da assegnare presso le sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

L'ordine degli avvocati di Roma (Lazio) ha dato il via ad una mobilità volontaria, per il conferimento di un impiego in funzione di responsabile dell'ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, da disporre tramite l'area C e da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e posizione retributiva C1.

Per accedere a tale selezione è essenziale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di II livello (o unico livello per il vecchio ordinamento) in materie giuridiche o economiche;

esperienza maturata in ambito normativo e andamento dell'ente e del sistema forense, procedure burocratiche a seconda delle disposizioni dell'ente, tenuta degli albi, registri ed elenchi, criteri di iscrizione e/o di cancellazione dai sopracitati albi, registri e/o elenchi, nulla osta per il trasferimento, certificati di compiuta pratica, opinioni su note di onorari e conciliazioni, parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, applicativi informatici.

La domanda di adesione deve avvenire esclusivamente mediante procedura telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: consiglio @ ordineavvocatiroma.org entro le ore 12:00 di giovedì 12 settembre 2019.

Per valutare al meglio tale bando contattare ''Ordine Avvocati di Roma > Amministrazione Trasparente > Albo ed Elenchi > Ultime News'' o ''GU n. 64 del 13-08-2019''.

L'università di Brescia (Lombardia) ha indetto due procedimenti selettivi, per l'assegnazione con un contratto a tempo determinato di 2 unità di personale con l'incarico di ricercatore, di cui un posto destinato al settore concorsuale 12/H1-diritto romano e diritti dell'antichità e una collocazione rivolta al settore concorsuale 12/G1-diritto penale mediante il dipartimento di giurisprudenza.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve pervenire telematicamente utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul sito online: https:// pica.cineca.it entro le ore 23:59 di lunedì 9 settembre 2019. I sopraindicati bandi sono visibili sulla ''Gazzetta Ufficiale n. 63 del 09-08-2019''.

Altre posizioni aperte

L'azienda Ulss n.3 Serenissima in provincia di Venezia (Veneto) ha proclamato due avvisi pubblici, per la copertura quinquennale di 2 posizioni con il ruolo di dirigente medico ossia dirigente psicologo, di cui una ubicazione da disporre tramite la struttura complessa UOC infanzia, adolescenza e famiglia, e una sistemazione per la struttura complessa UOC disabilità e non autosufficienza del distretto 3 e 4 di Mirano Dolo e Chioggia.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici o degli psicologi;

attestato di formazione manageriale;

cittadinanza italiana o europea;

alcun limite di età;

idoneità psicofisica all'attività;

diritto elettorale attivo.

La domanda di assunzione scritta in carta semplice deve essere spedita al: Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.

e giungere entro giovedì 12 settembre 2019, con le corrispondenti modalità: consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda in Via Don Federico Tosatto n. 147, 30174 Mestre (VE) o con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. oppure telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo.aulss3 @ pecveneto.it. È possibile visionare tali bandi sulla ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 13-08-2019'' o sul ''B.U.R. Veneto n. 78 del 19-07-2019''.