Sono tuttora aperti i casting per il programma Rai condotto da Bianca Guaccero e dal titolo Detto Fatto per alcune particolari 'sezioni'.

Sono inoltre in corso le selezioni di Marie Claire in sinergia con OVS per la ricerca di nuove modelle.

Detto Fatto

Per il programma in onda sulle reti Rai dal titolo Detto Fatto, sono in corso le selezioni per alcune importanti 'sezioni' interne alla trasmissione.

Innanzitutto si cercano modelli e modelle disponibili a sfilare nel corso delle varie, puntate. Si cercano poi, per la sezione 'Dating', dei single a cui piacerebbe incontrare l'anima gemella, ma anche persone e coppie che abbiano una figlia tuttora single e vogliano aiutare a trovare un partner. Infine, sono ancora aperti i casting per la sezione 'Fitness e Dogs', a cui possono prendere parte proprietari di cani con relativo amico a quattro zampe al seguito, desiderosi di partecipare ad una speciale seduta di yoga creata su misura.

Gli interessati alle tre 'sezioni' devono registrarsi sul sito web della Rai, alla sezione casting, compilando poi con cura quanto viene loro richiesto, o inviare direttamente la propria candidatura a: dettofatto@ rai.it, allegando fotografie e dati personali e di contatto e specificando dettagliatamente il settore del programma per il quale ci si propone.

Marie Claire e OVS

Proseguono intanto in tutta Italia le selezioni della nota rivista Marie Claire in partnership con il marchio OVS alla ricerca di aspiranti modelle professioniste.

Nell'ambito dei casting si cerca una ragazza dal volto particolarmente espressivo a cui proporre un contratto di livello professionistico con Women Management, ma anche delle modelle per il servizio di fashion Future Visioni, da realizzarsi in sinergia tra alcuni dei migliori fotografi e stylist di Marie Claire e, ancora, un nuovo volto per campagne di carattere pubblicitario e altro ancora legate a OVS.

La richiesta è indirizzata verso ragazze di età compresa tra 15 e 25 anni e le interessate devono presentarsi direttamente (accompagnate da un genitore o da un tutore se minorenni) presso i seguenti centri OVS e sulla base di questo calendario: il 13 settembre a Bergamo (Via Tiraboschi, 53) dalle ore 15 alle 19,30, l'11 ottobre a Torino (Via Roma, 305) dalle 15,30 alle 19,30, il 15 novembre a Bari (Via Abate Gimma, 87) dalle ore 15,30 alle 19,30.

In tutti e tre i casi le ragazze devono essere disponibili per shooting fotografici per le due successive giornate. Le interessate possono comunque inviare prima della selezione a cui intendono partecipare due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera), i propri dati e i riferimenti di contatto (dei genitori se minorenni), e la dichiarazione riguardante l'informativa sulla privacy, facendo riferimento al sito di hearst.it e inoltrando il tutto a: modelsearch.casting@ hearst.it