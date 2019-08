Al momento, l'azienda InfoJobs ha pubblicato nuovi posti di lavoro a nome di alcune agenzie come la Synergie Italia, Manpower e Openjobmetis rivolti a profili professionali con la mansione di assistente sociale, infermiere, operatore socio sanitario Oss e ausiliario socio assistenziale Asa, da dislocare tramite le aree lavorative situate sul territorio italiano.

La multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiali di Verrès e Pollein, Synergie Italia Spa collocata sul territorio Valdostano in provincia di Aosta (Valle d'Aosta) assume con un contratto di lavoro full time di 36 ore a tempo determinato personale qualificato con la carica di assistente sociale, con i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

aver conseguito almeno la laurea triennale;

laurea in scienze del servizio sociale;

iscrizione all'albo degli assistenti sociali alle sezioni A o B;

si gradisce ma non è necessaria una certa esperienza in simile incarico.

La domanda di assunzione va presentata sul portale online ufficiale ''Synergie Italia'' oppure tramite il sito web ''InfoJobs'' che segnala come codice di riferimento: ivw30720.

L'agenzia per il lavoro Manpower srl con l'ufficio a Monza e Brianza (Lombardia) ricerca con un contratto lavorativo a tempo determinato full time su turnazione, anche notturna, figure specializzate con il ruolo di infermiere e infermieri in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

aver acquisito almeno la laurea triennale;

iscrizione all'OPI;

esperienza maturata in simile incarico;

automuniti;

inclinazione a relazionarsi con il pubblico;

capacità di comunicazione;

propensione al problem solving.

Il candidato che viene assunto prende servizio mediante alcune aziende ospedaliere. Per proporre la propria candidatura collegarsi sulla pagina web ufficiale ''Manpower'' o sul portale internet ''InfoJobs''.

La società Manpower di Foligno in provincia di Perugia (Umbria) seleziona per un progetto a livello territoriale a tempo determinato part time variabile dalle 15 alle 20 ore settimanali risorse con il titolo di operatore socio sanitario Oss possessore delle consecutive qualifiche e requisiti:

attestato di O.S.S. operatore socio sanitario;

esperienza non richiesta;

immediata disponibilità.

Ancora Manpower situata a Vigevano in provincia di Pavia (Lombardia) assume per conto di una struttura di assistenza, con un contratto a tempo determinato, in somministrazione full time su turni di 38 ore a settimana, livello III istituzioni socio assistenziali: personale ha la qualifica di operatore socio sanitario-ausiliario socio assistenziale OSS-ASA in grado di assistere le persone anziane e gli adulti non autosufficienti.

I titoli e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

qualifica di operatore socio sanitario O.S.S.;

qualifica ausiliario socio assistenziale A.S.A.;

esperienza in ambienti analoghi.

Gli interessati possono iscriversi a tale opportunità lavorativa direttamente sul sito online ufficiale dell'azienda ''InfoJobs > Offerte di lavoro''.

Infine, troviamo l'agenzia Openjobmetis di Monfalcone in provincia di Gorizia (Friuli Venezia Giulia) che ricerca a tempo determinato con prospettiva, soggetti in qualità di operatori socio sanitari OSS per assistenza domiciliare.

Per tale ruolo sono necessari i seguenti titoli e requisiti:

corso di qualifica di Oss operatore socio sanitario;

esperienza maturata in simile incarico;

flessibilità.

La domanda di ammissione deve essere esibita direttamente sulla pagina web ufficiale ''Openjobmetis'' con codice di riferimento: TS01091780. Si fa presente che tutte le offerte di lavoro sopracitate non indicano nessuna data di scadenza.