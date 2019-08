Attualmente, l'azienda InfoJobs ha reso noto che sono in corso nuove assunzioni per conto di varie agenzie per il lavoro come la Synergie Italia, la Randstad Italia Spa e la Gi Group S.p.A. destinate a personale qualificato con il compito di insegnante di Scuola d'infanzia, educatrice asilo nido ed educatore, da collocare presso le sedi occupazionali presenti sul territorio nazionale.

Posizioni aperte

L'agenzia per il lavoro Synergie Italia con filiale a Modena (Emilia Romagna) ricerca con un contratto lavorativo a tempo determinato part time figure preparate con la mansione di insegnante di scuola d'infanzia in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

il titolo di istruzione minimo richiesto è la laurea specialistica di 4-5 anni in scienze dell'educazione e della formazione;

laurea magistrale in scienze della formazione primaria o possedere l'abilitazione all'insegnamento primario;

esperienza di almeno un anno;

essere disponibili a fare delle sostituzioni.

Gli insegnanti che prendono servizio devono essere in grado di motivare e incoraggiare la crescita sulla consapevolezza del gioco, mantenere un ambiente sicuro, formativo, pulito e istruire i bambini sulla pre-alfabetizzazione.

L'iscrizione a tale offerta di lavoro va effettuata direttamente sul sito web ufficiale ''Synergie Italia'' selezionando il profilo di interesse. Da precisare che l'azienda ''InfoJobs'' indica come codice di riferimento: ivw30666.

L'agenzia Randstad Italia Spa con l'ufficio in località L'Aquila (Abruzzo) assume per un'azienda cliente operante nel campo dei servizi, con un contratto di somministrazione part time con 30 ore a settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:30 risorse in funzione di educatrice asilo nido, con i successivi titoli di istruzione e requisiti:

il titolo di studio minimo richiesto è la laurea triennale;

laurea in scienze dell'educazione, indirizzo infanzia;

inclinazione all'ascolto;

saper gestire lo stress;

abilità ad esercitare in squadra;

capacità nel problem solving;

certificato di assenza di carichi pendenti.

La domanda di ammissione deve essere fatta direttamente sulla pagina online ufficiale ''Randstad Italia Spa'' selezionando il profilo di interesse. Il codice di riferimento è: CX59747.

Ulteriori ricerche in corso

L'agenzia per il lavoro Gi Group S.p.A. con sede a Cremona (Lombardia) seleziona a nome di una cooperativa sociale del territorio con un contratto di somministrazione di tre mesi finalizzato all'inserimento diretto, profili in qualità di educatore, con una posizione economica di livello D1 cooperative sociali. Per aderire al suddetto procedimento selettivo è necessario essere in possesso dei consecutivi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione o equipollente;

diviene un plus l'aver maturato una certa esperienza nel settore educativo;

patente di guida di tipo B.

L'istanza deve pervenire direttamente sul portale internet ufficiale ''Gi Group S.p.A.'' selezionando il profilo di interesse.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Scuola

Il codice di riferimento è: 387152. Si fa presente che le sopraindicate posizioni aperte sono visibili anche sul sito web ufficiale ''InfoJobs''.