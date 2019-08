InfoJobs ha pubblicato a nome di diverse aziende come Job Just On Business S.p.a., Sanipiù e Prevenzione ed Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale le nuove opportunità lavorative destinate a ulteriori soggetti qualificati con la mansione di educatore in RSA, educatore professionale e operatore ex Aec, da assegnare presso le proprie organizzazioni sparse sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

L'agenzia per il lavoro specializzata nel settore sanitario, Job Just On Business seleziona con un contratto di lavoro a tempo determinato per conto di una struttura RSA profili competenti con il compito di educatore, da assegnare tramite la sede occupazionale di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza (Lombardia).

Il candidato assunto deve essere in grado di sviluppare laboratori e attività ricreative per anziani. I titoli universitari e i requisiti di ammissione sono i seguenti:

laurea in scienze dell'educazione;

essere disponibili ad esercitare part time per circa 28 ore a settimana;

disponibilità immediata.

Sanipiù, la divisione specializzata di Lavoropiù SpA di Firenze assume, con un contratto di somministrazione full time, risorse in qualità di educatore professionale sanitario in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione professionale sanitaria L/SNT2;

essere disponibili ad operare su turni diurni e notturni;

automuniti;

risiedere nella provincia sopracitata.

Da precisare che vengono valutate solamente le figure che hanno conseguito la laurea di educatore professionale ad indirizzo sanitario.

Il codice di riferimento è: 297.EC.386. Le domande di partecipazione devono essere effettuate direttamente sul sito web ufficiale di ''InfoJobs'' al link: https:// www. infojobs.it nella sezione > offerte, selezionando il profilo di interesse.

Bando di Gara

Il leader in ambito socio-sanitario Roma 81. Prevenzione ed Intervento con filiale a Parma ricerca con un contratto lavorativo a tempo indeterminato figure con la carica di operatore per l'inserimento scolastico (ex Aec) da disporre nelle proprie strutture mediante l'adesione al bando di gara.

Per concorrere a tale selezione è necessario detenere i consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

maturità di scuola secondaria con attestato OEPA;

diploma di liceo psico-pedagogico;

diploma di tecnico dei servizi sociali;

laurea in scienze della formazione-educatore professionale;

laurea in psicologia, servizio sociale;

aver seguito almeno tre corsi di formazione specialistica nel campo OEPA della durata minima di 50 ore e aver superato il potenziale esame finale, di cui è opportuno allegare le relative attestazioni che includono il nome del corso, il totale delle ore del corso, ore frequentate, dichiarazione che l'organismo formatore è lo stesso organismo autorizzato da un complesso pubblico.

In questo caso, la domanda di assunzione deve essere trasmessa telematicamente all'indirizzo email: oepa @ roma81.org.

Da tenere in considerazione il fatto che le sopraindicate Offerte di lavoro sono prive di una data di scadenza.