Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per realizzare un video musicale, a cura di Blanket Film, da girare tra Firenze e Scandicci. Sono inoltre aperti i casting della casa di produzione musicale e discografica Music Ahead per selezionare cantanti e gruppi musicali in relazione a nuove produzioni musicali e alla realizzazione di progetti in tale ambito.

Un video musicale

Per la realizzazione di un video musicale sono in corso le selezioni di Blanket Film per la ricerca di attori e attrici con ruoli da protagonista.

Le riprese verranno poi effettuate tra Firenze e Scandicci verso metà settembre. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore e una attrice, di bella presenza, entrambi con età scenica non superiore a 20 anni e in possesso di qualche esperienza in ambito recitativo (cinematografico, teatrale o altro). Verranno preferite le candidature di residenti in Toscana. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare entro e non oltre il prossimo 2 settembre dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e indicazioni relative alle proprie esperienze attoriali al seguente indirizzo di posta elettronica: blanketfilm @gmail.com.

Music Ahead

Sono aperte le selezioni di Music Ahead, una importante azienda discografica e musicale in senso ampio, con particolare connessione al settore delle produzioni musicali e alla creazione di contenuti di tipo multimediale. In particolare, la ricerca è orientata nei confronti di gruppi musicali e di cantanti per nuove produzioni artistiche e per la realizzazione di progetti musicali. Le selezioni in questione saranno di carattere 'individuale', personalizzate, così da permettere adeguatamente alla commissione di addetti ai lavori di comprendere il valore dell'artista, le sue proposte e i suoi progetti.

Music Ahead vuole inoltre offrire una consulenza musicale gratuita a quanti desiderano dedicarsi al settore. Le audizioni si svolgeranno prevalentemente presso lo studio della casa di produzione a Vergiate, in provincia di Varese. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: demo @aheadoftime.it, indicando dati personali e di contatto, e allegando una breve biografia, alcune fotografie e alcune 'demo' delle proprie abilità artistiche (audio e/o video).

Per ricevere ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Management Ahead o il sito web di Music Ahead o, ancora, di inviare una richiesta a: info @musicahead.it.