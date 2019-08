Sono attualmente in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per un film diretto da Daniele Luchetti da girare poi a Napoli. Inoltre sono tuttora aperti i casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio di genere drammatico prodotto da SP Films, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano.

Un film di Daniele Luchetti

Sono tuttora in corso le selezioni relative a un nuovo film diretto dal noto regista, ma anche attore e sceneggiatore, Daniele Luchetti, il quale ha ricevuto negli anni vari premi cinematografici come il David di Donatello.

Non possiamo dimenticare il fatto che Luchetti ha diretto nella sua lunga carriera film del livello di Il Portaborse, Chiamatemi Francesco - Il Papa, Mio fratello è figlio unico, Io sono Tempesta, e Momenti di trascurabile felicità.

Tornando comunque al nuovo film, le riprese verranno effettuate a Napoli nel mese di ottobre e la ricerca è indirizzata precisamente verso due giovani co-protagonisti, ovvero un ragazzino e una ragazzina, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, nati nonchè residenti nell'ambito della Campania, con occhi chiari e capelli o bruni o castani.

Trattandosi di minori, la candidatura va inoltrata a cura dei relativi genitori o dei tutori legali, corredandola di dati personali, riferimenti di contatti e di un paio di fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Occhi chiari' e specificando l'età e la statura dei bambini e i recapiti telefonici di entrambi i genitori.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di uno short film di genere drammatico e prodotto da SP Films, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano (in zona Loreto) nel prossimo mese di settembre, sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un'attrice di età compresa tra 18 e 25 anni e verso due attori rispettivamente tra 20 e 30 anni e tra 25 e 50 anni. I selezionati saranno poi tenuti a fare alcune battute.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: essepifilms@ gmail.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (una frontale e l'altra a figura intera).

La produzione provvederà in seguito a inviare il copione dello short film (unitamente a ulteriori dettagli sui casting) ai candidati iscritti ai casting e ritenuti interessanti in ordine alle riprese. Quanti siano impossibilitati a prendere parte alle selezioni, possono comunque inviare un videotape della parte assegnata loro dalla produzione in base a quanto indicato in precedenza.