Attualmente, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di nuove figure competenti con il compito di medico e di collaboratore tecnico enti di ricerca, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a settembre

La Cri ha aperto una graduatoria valida per 12-18 mesi rivolta a profili competenti in funzione di medico prelevatore da assegnare presso il dipartimento del centro raccolta sangue (unità fissa e mobile) di L'Aquila (Abruzzo).

Le qualifiche professionali ed esperienze richieste sono le seguenti:

laurea in medicina e chirurgia;

essere iscritti all'albo professionale;

detenere il brevetto di esecutore BLSD;

diviene un plus l'aver conseguito la possibile specializzazione in medicina dello sport o patologia clinica;

esperienza nel selezionare i donatori;

competenza di almeno sei mesi tramite le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti o nelle attività trasfusionali;

diviene un plus l'aver eseguito come minimo 200 prelievi all'anno documentati;

buona abilità dei sistemi informatici come Microsoft Office, in particolare word, excel, outlook e power point;

padronanza della lingua inglese;

domicilio in Abruzzo e/o in regioni vicine.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 5 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni scrivere un'email indirizzata a: recruiting @ cri.it o consultare il sito web della ''Croce Rossa Italiana'' al link: https:// www. cri.it/lavora-con-noi.

Bando di Concorso

L'Iss ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 2 unità di personale in categoria protetta con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale destinato unicamente agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di istituto di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità);

cittadinanza italiana o europea;

età non al di sotto dei 18 anni;

esperienza di almeno sei mesi nel settore informatico maturata mediante enti pubblici e/o privati;

idoneità ad attuare gli incarichi per i quali si partecipa, l'istituzione si riserva il diritto di sottoporre a visita medica i vincitori di tale bando;

diritto di voto attivo;

essere in possesso dei requisiti per far parte delle categorie protette;

non essere mai stati destituiti da una pubblica amministrazione.

La domanda di assunzione deve essere compilata su carta semplice e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

all'indirizzo: Istituto Superiore di Sanità, Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione, Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma (Lazio) o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo.centrale @ pec.iss.it entro giovedì 26 settembre 2019. Per acquisire maggiori indicazioni collegarsi sul portale online ''Istituto Superiore di Sanità'' al link: https:// www. iss.it seguendo il percorso > amministrazione trasparente < bandi di concorso.