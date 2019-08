Al momento la Corte Suprema di Cassazione, il Parlamento Europeo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno divulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti profili altamente preparati come i laureati in giurisprudenza, gli uscieri parlamentari e i dirigenti, da immettere nei propri organismi situati sul territorio italiano.

Bandi di Concorso a settembre

È in corso una selezione per 60 tirocini formativi tramite le sezioni civili e penali della Corte Suprema di Cassazione.

Il tirocinio ha un decorso complessivo di diciotto mesi e va dal mese di ottobre 2019 ad aprile 2021. I titoli universitari e i requisiti di partecipazione sono i seguenti:

laurea in giurisprudenza;

aver conseguito una media minima di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ossia una votazione di laurea non inferiore a 105/110;

non aver compiuto i 30 anni di età;

conoscenze linguistiche;

competenze informatiche.

Gli interessati per essere ammessi al tirocinio formativo devono presentare la domanda entro le ore 14:00 di lunedì 9 settembre 2019 all'indirizzo: Ufficio del Segretario Generale all'interno del palazzo della Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma (Lazio) o trasmessa alla casella email: tirocini.cassazione @ giustizia.it.

Per ottenere maggiori indicazioni collegarsi al link: www. cortedi cassazione.it.

L'Ufficio europeo di selezione del personale (Epso) ha indetto un concorso generale, per titoli ed esami, finalizzato a formare degli elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo può attingere per l'inserimento di ulteriori funzionari ''uscieri parlamentari'' (gruppo di funzioni AST-SC). I concorrenti idonei di grado SC 2 hanno la facoltà di essere immessi per attuare attività analoghe anche presso la Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo.

Il numero dei posti messi a disposizione nell'elenco di riserva sono:

grado SC 1: 20 posizioni;

grado SC 2: 27 ubicazioni.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

diploma che dia la possibilità di accedere alla scuola superiore e un'esperienza minima di tre anni o una formazione professionale minima di tre anni o competenze minime di otto anni in tali servizi;

padronanza di almeno tre lingue ufficiali dell'UE, la prima di livello C1, la seconda deve essere necessariamente la lingua francese o l'inglese di livello B2 e la terza di livello A2.

Per concorrere al suddetto bando è opportuno presentare la domanda di assunzione previa registrazione entro le ore 12:00 (mezzogiorno) orario di Bruxelles di martedì 10 settembre 2019. La sopracitata procedura di selezione è visibile sulla ''Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C233A del 11-07-2019''.

Posizioni Aperte

Il Mef ha diffuso due procedimenti selettivi, per il conferimento di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale come dirigente dell'ufficio centrale di bilancio tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per aderire è importante detenere i corrispettivi requisiti:

competenza nei sistemi informatici;

appartenenza almeno triennale alla nomina dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

alta preparazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Le domande di ammissione devono giungere entro venerdì 13 settembre 2019.

Per reperire maggiori delucidazioni contattare la pagina web ufficiale del ''Ministero dell'Economia e delle Finanze'' al link: www. mef.gov.it seguendo il percorso > trasparenza > bandi di concorso > incarichi dirigenziali vacanti.