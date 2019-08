Selezioni attualmente in corso in provincia di Venezia per Miss Italia, mentre si avvicina sempre più la fase finale, che si terrà a Jesolo agli inizi del mese di settembre e verrà trasmessa dalla Rai. Sono inoltre in corso i casting per modelle e hostess nell'ambito di alcune importanti iniziative a cura di GiZa Eventi.

Miss Italia

Le selezioni per il celebre concorso di bellezza Miss Italia, la cui fase finale a Jesolo da quest'anno tornerà dopo alcuni anni ad essere trasmessa dalla Rai, sono ormai giunte quasi al termine.

Uno degli ultimi casting si svolgerà il 18 agosto a Forte Marghera, in provincia di Venezia, alle ore 21 a 'Baia Lounge Bar'. In tale contesto verrà scelta la concorrente che rappresenterà la città alle finali. Le interessate a candidarsi devono avere una età compresa tra 18 e 30 anni e essere nate e/o residenti nell'ambito della città metropolitana di Venezia. A tale scopo è necessario iscriversi entro le ore 12 di questo sabato 17 agosto facendo riferimento al sito web di Miss Italia.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi cerca modelle per una importante sfilata che si svolgerà nel centro di Milano il prossimo 19 settembre. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazze di statura non inferiore a 1,77 e di taglia 40. L'iniziativa si terrà dalle ore 19 alle 21, ma le selezionate dovranno essere sul posto dalle ore 14,30, per la relativa preparazione (trucco, parrucco e prove sfilata).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

I casting sono stati fissati per martedì 10 settembre alle ore 14,30 nel capoluogo lombardo. Le interessate a candidarsi devono inviare dati personali (specificando anche età, altezza e taglia) e di contatto, unitamente al proprio book fotografico e al curriculum professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: sonia@gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Modella Milano 19 settembre'.

Sempre la stessa agenzia cerca inoltre due hostess per servizio immagine, assistenza linguistica, accoglienza, per la fiera MARMOMACC Verona, il 25, 26, 27 e 28 settembre presso il polo fieristico della città veneta.

Si richiede una conoscenza di ottimo livello della lingua inglese e un abbigliamento composto da tubino nero, decolltès nera e scarpe con il tacco.

Le interessate devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: federica@ gizaeventi.cpm, inserendo nell'oggetto 'Immagine Inglese MARMOMACC', indicando dati personali, riferimenti di contatto, taglia, altezza, lingue conosciute e relativo livello e allegando foto e curriculum.

Per entrambe le selezioni è consigliabile comunque, anche per reperire ulteriori informazioni e dettagli, di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.