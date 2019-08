Sono attualmente in corso le selezioni di volti femminili per il programma Tv TuttoAtalanta e di hostess, hair model e ragazzi per alcuni eventi collegati all'agenzia Le Perle delle Muse.

TuttoAtalanta

Sono aperti i casting per la ricerca del nuovo volto femminile che affiancherà in trasmissione il conduttore principale del programma TuttoAtalanta, in onda su Bergamo TV, per la stagione calcistica 2019/20.

Possono partecipare alle selezioni ragazze e donne di qualsiasi età, a condizione che siano maggiorenni. La candidatura, corredata di dati personali e di contatto nonché di alcune foto, va inoltrata entro la fine di agosto (ma non si esclude qualche slittamento) al seguente indirizzo di posta elettronica: tuttoatalanta@ bergamotv.it. Nel corso del prossimo mese di settembre sul sito web de L'Eco di Bergamo si terranno le votazioni dei migliori volti femminili e le sei candidate maggiormente votate dal web assieme alle sei scelte dallo staff della emittente televisiva prenderanno parte alla fase finale, fino alla proclamazione della vincitrice.

Le Perle delle Muse

Per alcune importanti iniziative, l'agenzia Le Perle delle Muse seleziona varie figure, sia maschili che femminili. Innanzitutto, si cercano modelle per acconciatura capelli per un evento che si terrà a Reggio Emilia domenica 22 settembre. Si richiede una statura non inferiore a 1,78 m e una taglia non superiore alla 42, unitamente a capelli lunghi rossi o biondi. Le selezioni si svolgeranno tramite casting fotografico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le interessate devono inviare dati personali e di contatto, specificando poi altezza, taglia e città di partenza, e allegando alcune foto, al seguente indirizzo di posta elettronica info@ leperledellemuse.it, inserendo nell'oggetto 'Reggio Emilia Acconciatura'. Per giovedì 22 agosto, a Padova, l'agenzia cerca invece un ragazzo per attività di allestimento di uno stand. In questo caso, gli interessati devono far riferimento allo stesso indirizzo email, inserendo nell'oggetto 'Padova Allestitore' e indicando oltre ai dati personali e ai riferimenti di contatto anche la città di partenza e se automuniti.

Infine, Le Perle delle Muse cerca hostess per distribuire gadget nell'ambito di un importante evento che si terrà il prossimo 25 agosto a Bibione, in provincia di Venezia, per l'esattezza dalle 14:00 alle ore 22:00. Quante intendono candidarsi devono inviare quanto prima i propri dati, comprensivi di età, taglia, statura, città di partenza e indicazioni relative al fatto se sono automunite o meno, unitamente ai propri riferimenti di contatto e ad alcune fotografie, all'indirizzo di posta elettronica dell'agenzia, specificando nell'oggetto 'Bibione 25 agosto'.