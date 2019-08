Sono aperti i casting per la ricerca di figure varie per una produzione cinematografica internazionale, a cui partecipa anche RAI Cinema, e quelli per realizzare uno spot pubblicitario del Lego per il lancio di un nuovo gioco.

Gli anni belli

Per la realizzazione di un film importante dal titolo Gli anni belli, di genere 'commedia' e diretto dal regista Lorenzo d'Amico De Carvalho, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure.

Le riprese verranno poi effettuate nell'ambito della Calabria nel mese di ottobre di quest'anno. Si tratta di una co-produzione cinematografica internazionale che vede coinvolte Serbia e Portogallo in collaborazione con RAI Cinema e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I casting del film sono organizzati a cura di Bendino S.r.l. e 102 Distribution in sinergia con l'associazione teatrale 'I Vacantausi' di Lamezia Terme.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzi di età compresa tra 18 e 20 anni, possibilmente con esperienze recitative in ambito teatrale, fosse pure a livello amatoriale, e ragazze tra 18 e 25 anni possibilmente in possesso di una certa dimestichezza con la danza e il pattinaggio a rotelle, unitamente a esperienze recitative teatrali anche non di livello professionistico. Tutti i candidati devono risiedere in Calabria almeno dal 1° dicembre 2018.

Le selezioni avranno luogo, esclusivamente su convocazione, presso il Teatro Comunale di Catanzaro il 6 e il 7 settembre, in entrambi i giorni dalle ore 10 alle 20. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, foto ed eventuali indicazioni relative alle proprie esperienze recitative, a questo indirizzo di posta elettronica: gabfilmcasting@gmail.com.

Lego

Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare uno spot pubblicitario per il lancio di un nuovo gioco di Lego. Le riprese del video verranno poi effettuate a Roma verso la fine del mese di settembre. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso un attore e una attrice, entrambi di età compresa tra 40 e 50 anni, e nei confronti di varie comparse tra 18 e 50 anni.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, fotografie recenti e, per i ruoli attoriali, curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: legocasting19@gmail.com. Per gli attori e le attrici oltre alla regolare retribuzione, prevista anche per le comparse, è previsto l'integrale rimborso delle spese unitamente a vitto e alloggio.